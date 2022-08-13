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Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek

Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
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