Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek

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Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
Yangında zarar gören Balıklı Rum Hastanesi yılbaşına kadar eski haline getirilecek
13 Ağustos 2022 Cumartesi 16:20
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.