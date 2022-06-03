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Yapay zeka ASENA sayesinde 7 akrep kurtarılarak doğaya salındı

Analiz Sistemleri Narkotik Ağı'nın (ASENA) radarına takılan 3 kaçakçı Adıyaman'da gözaltına alınırken, izinsiz topladıkları tespit edilen 7 akrep doğaya salındı.
Yapay zeka ASENA sayesinde 7 akrep kurtarılarak doğaya salındı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Mart 2021'de faaliyete geçen ASENA, emniyet birimlerinin uyuşturucu başta olmak üzere suç ve suçlularla mücadelesinde aktif rol oynuyor.

Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesindeki ASENA operatörleri sayesinde yaklaşık 3 hafta önce tespit edilen "riskli" durum üzerine çalışma başlatıldı.

Çeşitli suçlardan kayıtları bulanan 3 şüphelinin yakalanması için harekete geçen narkotik ekipleri, İ.G, Z.K. ve Z.D'nin bulunduğu aracı, Adıyaman-Gölbaşı kara yolundaki polis uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, uyuşturucu yerine, şeffaf saklama kaplarına konulmuş 7 akrep ele geçirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü görevlilerince, şüphelilere, biyolojik çeşitliliği tahrip ettikleri gerekçesiyle 328 bin 779 lira idari ceza uygulandı.

Ele geçirilen akrepler ise görevliler tarafından doğaya salındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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