Yapraklı yolu Tuzlu Bağları mevkiinde Modern Hayvan Pazarı ve Mezbaha çalışmaları başladı

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen’in talimatı ile Yapraklı yolu Tuzlu Bağları mevkiinde yaklaşık 50 dönümlük arazi üzerinde Modern Hayvan Pazarı ve Mezbaha çalışmaları başladı.

Başkan Esen, Belediye imkânları ile gerçekleştirilecek Modern Hayvan Pazarı Projesi’nin hayvan üreticilerini, satıcılarını ve alım için pazara gelen vatandaşları memnun edecek bir proje olduğunu söyleyerek “Yeni alanımız, tarım ve hayvancılıkta üretimin de kıymetinin anlaşılması ile birlikte hareketli ve bereketli bir Canlı Hayvan Borsası olacak.” dedi.

Projenin büyükbaş hayvan bölümü; 2700 metrekare kapalı, 3500 metrekare açık alan olmak üzere toplam 6200 metrekareden oluşuyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar için ise 1300 metrekaresi kapalı, 2200 metrekaresi ise açık olmak üzere toplam 3500 metrekare alan ayrıldığı belirtildi. Ayrılan alanlara 744 büyükbaş, 2000 küçükbaş hayvan giriş yapabilecek.

Hayvan Pazarı’nda 175 metrekare idari bina ve sosyal tesis ile bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı mücadele kapsamında temizlik işlemlerinin yapılabilmesi için Dezenfeksiyon Ünitesi de bulunacak. 6000 metrekare kurban çadır alanı ve 8000 metrekare otopark yapılacak Modern Hayvan Pazarı çalışmalarının tamamlanmasının ardından aynı bölgede mezbaha çalışmaları başlayacak.

Hayvancılık alanında ticaretin önemli merkezlerinden birisi haline gelmesi hedeflenen Modern Hayvan Pazarı’nın bölgedeki canlı hayvan borsası sirkülasyonunu diri tutmasına katkı sağlayacak.