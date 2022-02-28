  • BIST 1.946,41
  • Altın 848.228
  • Dolar 13.8816
  • Euro 15.5548
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
»

Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi

Rusya Merkez Bankası, döviz piyasasındaki işlemlere başlama saatini ertelerken, yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışını geçici olarak yasakladı.
Yaptırımların ardından Rus menkul kıymetlerin satışına yasak geldi

Rusya Merkez Bankası yaptığı yazılı açıklamada, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle (TSİ) 07.00’da başlaması gereken döviz piyasasındaki işlemlerin saat 10.00'da başlayacağını duyurdu.

Açıklamada, Rus piyasasındaki işlemlerde yabancı müşteriler adına Rus menkul kıymetlerin satışının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya’nın Ukrayna saldırısı nedeniyle Rusya Merkez Bankası’nın söz konusu ülkelerde bulunan yaklaşık 300 milyar dolarlık rezervinin dondurulduğunu açıklamıştı.

Ayrıca çok sayıda Rus bankasına da yaptırım uygulanırken, Avrupa Birliği hava sahasının da Rus uçaklarına kapatılması kararı verilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Küresel piyasalar yeni haftaya karışık seyirle başladı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:35
  • Norveçli enerji şirketi Equinor Rusya'daki ortak girişimlerinden çıkıyor28 Şubat 2022 Pazartesi 09:35
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak28 Şubat 2022 Pazartesi 09:34
  • İki Rus milyarderden Putin'e 'Ukrayna'da barış' çağrısı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:33
  • Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS, Rusya sevkiyatlarını askıya aldı28 Şubat 2022 Pazartesi 09:33
  • G7 ülkeleri: Rusya, Ukrayna'ya verdiği zarardan sorumlu tutulacak28 Şubat 2022 Pazartesi 09:32
  • Kredi Garanti Fonu finansman paketleriyle ekonomiye destek oluyor27 Şubat 2022 Pazar 11:11
  • Fiyat etiketlerinde yeni dönem 1 Mart'ta başlıyor27 Şubat 2022 Pazar 11:10
  • 20 kişilik şirket, 3 ayda geliştirdiği oyunla 200 milyon dolarlık ihracat yaptı27 Şubat 2022 Pazar 11:10
  • Küresel piyasalarda dengelenme çabaları etkili oluyor26 Şubat 2022 Cumartesi 18:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti