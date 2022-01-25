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Yardıma muhtaç olan ailelerin çocuklarının okul servis ücretlerini Büyükşehir karşılıyor

Büyükşehir Belediyesi yardıma muhtaç olan ailelerin çocuklarının okul servis ücretlerini karşılıyor.
Yardıma muhtaç olan ailelerin çocuklarının okul servis ücretlerini Büyükşehir karşılıyor

Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda ve eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla Başkentli öğrencilere eğitim desteği vermeyi sürdürüyor. Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının servis ücretini karşılayacaklarını sosyal medya hesapları üzerinden açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “21. yüzyılda bilgiye erişemeyen hiçbir evladımız kalmasın istiyoruz. Ailesinin ekonomik durumu uygun olmayan 2166 çocuğumuzun aralık ayı servis ücretini karşıladık. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, daima elinizden tutacağım” dedi.

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İLKOKULA GİDEN 2 BİN 166 ÇOCUĞUN OKUL SERVİS ÜCRETİ YATIRILACAK

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda, “21. yüzyılda bilgiye erişemeyen hiçbir evladımız kalmasın istiyoruz. Ailesinin ekonomik durumu uygun olmayan 2166 çocuğumuzun aralık ayı servis ücretini karşıladık. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz, daima elinizden tutacağım” dedi.

İki yıl önce pilot bölge olarak Keçiören, Mamak ve Yenimahalle ilçelerinde öğrenim gören sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının okul servis ücretini karşılayan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ise Ankara genelinde bin 954 ailenin ilkokula giden 2 bin 166 çocuğu için aralık ayına ait toplam 615 bin 952 TL tutarındaki servis ücretini banka hesap numaralarına yatırdı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, okullar tatil olana kadar her ay düzenli olarak sosyal yardım alan ailelerin çocuklarının servis ücretini karşılayacak.

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