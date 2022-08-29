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Yardımlar sürüyor: Pakistan'a 2 uçak dolusu yardım daha

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın daha selden etkilenen Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi. Türkiye daha önce de iki uçak yardım malzemesi göndermişti.
Yardımlar sürüyor: Pakistan'a 2 uçak dolusu yardım daha

Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizin yardım eli sel felaketlerinde zarar gören Pakistanlı kardeşlerimize uzanmaya devam ediyor. İnsani yardım malzemelerini taşıyan TSK’ya ait iki uçağımız daha Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

4 Uçak Yardım Malzemesi Gitti

Pakistan'da selden etkilenenlere yönelik 1120 aile tipi çadır, 3 bin gıda kolisi, 1000 hijyen malzemesi ve 1000 bebek mamasından oluşan yardım malzemelerini ulaştırmak için Cumartesi gecesi yola çıkan 2 uçak, bölgeye ulaşmıştı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurulduğunu duyurmuş, ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin gıda kolisi, 50 bin hijyen malzemesi ve 10 bin bebek mamasından oluşan insani yardım malzemesinin sel bölgesine gönderilmesine başlandığını açıklamıştı.

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1000’den Fazla Kişi Öldü

Pakistan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA), 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sel ve heyelanlar nedeniyle 1000'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Şiddetli yağışlar sebebiyle 992 bin 871 evin hasar gördüğü, 727 bin 144 çiftlik hayvanının telef olduğu, yağışlardan yaklaşık 33 milyon 46 bin kişinin etkilendiği, 498 bin 442 kişinin ise kurulan yardım kamplarında yaşadığı belirtilmişti.

Destekler Sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin gönderdiği insani yardım malzemelerini taşıyan iki uçağın daha selden etkilenen Pakistan'a hareket ettiğini bildirdi.

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