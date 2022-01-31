Yaren evi geleneği Pursaklar'da yaşatılıyor

Pursaklar Belediyesi tarafından 2020 yılında, Yaşam Merkezinde açılışı gerçekleştirilen Yaren Evi, vatandaşların yoğun ilgisini görüyor.

Ahilik kültürünün bir parçası olan, Orta Asya’daki Türk kültürünü hatırlatan, geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona eren ve Çankırı’da yüzyıllardır devam eden “Yaren Evi" kültürü, Pursaklar'da yaşatılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Çankırı Orta Özlü köyü yaren meclisinin düzenlediği programa katılan Başkan Ertuğrul Çetin, sıcak sohbetlerin eşliğinde keyifli dakikalara sahne olan gecede yarenler, gösterilerini sergiledi.





‘‘İlçemize kazandırdığımız yaren evinin yoğun bir şekilde kullanılıyor olması bizleri mutlu ediyor’’

Yaren gecelerinin sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görüldüğünü belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; "Çankırı Orta Özlü köyü yaren meclisine katıldık. Yaren Evi geleneği, ulusal kültürümüzü yaşatma ve gelecek kuşaklara aktarma görevini yüzyıllardır yerine getiren bir değerimizdir. İlçemize kazandırdığımız yaren evinin yoğun bir şekilde kullanılıyor olması bizleri mutlu ediyor. Birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, muhabbetin yaşandığı yaren meclisiniz hayırlı olsun" dedi.