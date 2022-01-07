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Yargıtay Başkanı: Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımıza ilettik

AFYONKARAHİSAR Valiliği'ni ziyaret eden Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımıza, devletin en yüksek makamına iletme fırsatı bulduk" dedi.
Yargıtay Başkanı: Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımıza ilettik

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlar Kurulu Toplantısı için Afyonkarahisar'a geldi. Akarca, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i makamında ziyaret etti. Ziyarette konuşan Akarca, 2021 yılı değerlendirmesinin yapılacağı toplantı için Afyonkarahisar'a geldiklerini söyledi. Gazetecilerin, 'Toplantıda yargı reformu hakkında görüşme yapılacak mı?' sorusuna cevap veren Akarca, şunları söyledi:

"Adalet Bakanlığı, yargı reformu çalışmalarına devam etmektedir. Bunun en önemli paydaşlarından biri de Yargıtay'dır. Yargıtay da yargı reformuna uygun olarak süreçlere devam etmektedir. 46 daireli Yargıtay'dan, 24 daireli Yargıtay'a geçiş yapıldı. Yargıtay'daki iş yükü istinaf mahkemelerinin devreye geçmesiyle her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Yargının sorunları var ve bu sorunların çözümü noktasında devletimizde, hükümetimizde, bizde çözüm iradesi var. Bu irade içerisinde gerekli tüm çabayı bütün meslektaşlarımızla yerine getirme gayretindeyiz" diye konuştu.

'YARGININ SORUNLARINI CUMHURBAŞKANIMIZA İLETTİK'

Yargı mensuplarının sorununu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletme şansı bulduklarını aktaran Akarca, "Elbette yargı mensuplarının sorunları, çözümü tartışılmaktadır. Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yüksek yargı başkanları, yürütme başkanı ve yasama organı başkanı olarak hepimizi davet etti. Yargının sorunlarını Cumhurbaşkanımıza, devletin en yüksek makamına iletme fırsatı bulduk. Çok geniş kapsamlı, verimli ve çok yararlı bir toplantı gerçekleştirdiğimizi söyleyebilirim" dedi.

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