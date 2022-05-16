  • BIST 2.410,89
  • Altın 907.167
  • Dolar 15.6347
  • Euro 16.3213
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 19 °C
»

Yargıtay, Emine Bulut cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezasını onadı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kırıkkale'de eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'a verilen müebbet hapis cezasını onadı.
Yargıtay, Emine Bulut cinayeti davasında verilen müebbet hapis cezasını onadı

Daire, 18 Ağustos 2019'da Kırıkkale'de eski eşini öldürdüğü gerekçesiyle Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan ve 21 Ekim 2019'da "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilen Varan hakkındaki davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Haksız tahrik ve takdir indirimi talebiyle yapılan itirazları reddeden Daire, yerel mahkemenin Varan hakkındaki hükmünü onadı.

Olay
Kırıkkale'de 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

Daha sonra olay anına ilişkin görüntülerin, sosyal medyada yayımlanmasının ardından siyasetçiler, sanatçılar ve kadın sivil toplum örgütleri başta olmak üzere toplumun tüm kesimleri tepki göstermiş, 81 ilde basın açıklamaları ve protestolar düzenlenmişti.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma 5 günde tamamlanmış ve iddianame hazırlanmıştı. Sanık Fedai Varan, yargılama sonunda müebbet hapse mahkum edilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Avukat Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürülmesine ilişkin 19 sanığa dava açıldı16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:51
  • Rekabet Kurulundan elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için OGG kurulmasına vize16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:50
  • Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:05
  • Rusya'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Büyük hata olur!16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:59
  • Eylem hazırlığındaki 'Canlı bomba' yakalandı!16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:58
  • Bakan Özer'den son dakika BİLSEM açıklaması16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:45
  • AYM Başkanı Arslan'dan OHAL açıklaması16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:44
  • İŞKUR 'iş gücü piyasasının röntgenini' çekecek16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:27
  • Güngören'de baba oğul kavgası...Oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:21
  • İETT otobüsünün şoförü, "psikolojim bozuldu" diyerek kontak kapattı16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti