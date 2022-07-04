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Yargıtay, trafikte bekleyen aracın camı kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Yargıtay 6. Ceza Dairesi, sıkışık trafikte bekleyen aracın camını kırıp hırsızlık yapan sanığa verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını bozarak eyleminin "nitelikli hırsızlık" kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar verdi.
Yargıtay, trafikte bekleyen aracın camı kırılarak yapılan hırsızlığı 'nitelikli' saydı

Dairenin kararına göre, 2015'te İstanbul'da yoğun trafik nedeniyle yolda bekleyen sürücünün aracının sağ ön kapı camı bir kişi tarafından kırıldı ve koltuktaki bilgisayar, 3 bin lira ile cüzdanının bulunduğu çantası çalındı.

Hırsızlığın ardından kimliği tespit edilen kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 142'inci maddesinde belirtilen "nitelikli hırsızlık" ile "mala zarar verme" suçlarından dava açıldı.

Bakırköy 13. Asliye Ceza Mahkemesi, sanığın eyleminin "mala zarar verme" ve TCK'nin 141'inci maddesinde belirtilen "hırsızlık" suçlarını oluşturduğuna hükmetti. Hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verilen sanık, kararı temyiz etti.

Temyiz istemini görüşen Yargıtay 6. Ceza Dairesi, hırsızlık suçundan verilen cezayı bozdu.

Dairenin kararında, olayda mağdur araç sahibinin yaşadığı şokun etkisiyle malını koruyamayacak duruma geldiği ifade edildi. Bu yönüyle suçun, TCK'nin 142/2-a maddesinde belirtilen, "kişinin malını koruyamayacak olmasından yararlanmak suretiyle" işlendiği anlatılan kararda, sanığın eyleminin "nitelikli hırsızlık" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

Kararda, "Sanık hakkında sabit olan eylemine uyan TCK'nin 142/2-a maddesi yerine hatalı değerlendirmeyle TCK'nin 141/1'inci maddesi ile uygulama yapılarak eksik cezaya hükmedilmesi bozmayı gerektirmiştir." denildi ancak verilen karara karşı aleyhe temyiz olmadığından, sanığın ceza miktarı bakımından kazanılmış hakkının saklı tutulması gerektiği ifade edildi.

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