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Yargıtaydan çalıntı motosiklete kesilen "kırmızı ışık" cezasına iptal kararı

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, çalıntı ihbarı yapıldıktan 2 gün sonra kırmızı ışık ihlali nedeniyle para cezası uygulanan motosikletin sahibinin, cezanın iptaline ilişkin başvurusunun reddedilmesini hukuka aykırı buldu.
Yargıtaydan çalıntı motosiklete kesilen "kırmızı ışık" cezasına iptal kararı

Dairenin kararına göre, İstanbul'da yaşayan kişi, 12 Eylül 2018'de motosikletinin çalınması üzerine polis merkezine giderek ihbarda bulundu. Yaklaşık iki hafta sonra güvenlik güçlerince bulunan motosiklet, sahibine teslim edildi.

14 Eylül'de kırmızı ışık ihlali nedeniyle plakası üzerinden 235 lira para cezası uygulandığını öğrenen motosiklet sahibi, cezanın iptali için itirazda bulundu. İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği ise itirazın reddine karar verdi.

Bunun üzerine Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu. İstemde, uygulanan cezai işlemden 2 gün önce motosiklet sahibinin çalıntı ihbarı yaptığı ve sonradan bulunan motosikletin, sahibine 2 hafta sonra teslim edildiği belirtildi.

Çalıntı ihbarına ilişkin soruşturmanın ise halen sürdüğü aktarılan istemde, bunların dikkate alınmadan itirazın reddedilmesinin hukuka aykırı olduğu vurgulandı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 7. Ceza Dairesi, itirazın reddi yönündeki kararın bozulmasına ve para cezasının iptaline hükmetti.

İtirazın kabulü yerine reddine karar verilmesinin hatalı olduğuna işaret edilen kararda, "İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararının Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309/4-d maddesi uyarınca bozulmasına, uygulanan idari para cezasının kaldırılmasına ve trafik idari para cezası karar tutanağının iptaline karar verilmiştir." denildi.

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