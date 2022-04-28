  • BIST 2.472,75
  • Altın 895.633
  • Dolar 14.7942
  • Euro 15.6157
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 20 °C
»

Yargıtaydan 'sahte sigortalı inek' kararı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, ölen sigortasız ineğine, sigortalattığı ineğin küpesini takan sanığa, "sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık" suçundan verilen yerel mahkeme kararını bozdu, sanığın beraatine karar verilmesine hükmetti.
Yargıtaydan 'sahte sigortalı inek' kararı

Elazığ'da hayvancılık yapan kişi, çiftliğindeki 76 hayvandan 44'üne sigorta yaptırdı.

Poliçe kapsamında sigortalanan ineklere küpe takıldı. Çiftçi, sigortasız ineklerinden biri ölünce kulak küpe numarasıyla sigortalanan başka bir ineğin küpesini, ölenin kulağına takarak eksper çağırdı.

Hasar tespit raporu düzenleyen sigorta eksperi, sigortalama işlemi öncesi çekilen görüntüler ile ölüm sonrası çekilen görüntüleri karşılaştırdı. İneklerin farklı olduğunun tespit edilmesi üzerine, hayvan sahibi hakkında şikayette bulunuldu.

Sanığın, "sigortalanmamış hayvanı ölünce, sigorta şirketinden hasar tazminatı alabilmek için ölen hayvanın kulak numarası ile sigortalanmış sağlıklı hayvanın kulak numarasını değiştirdiği ve bu şekilde sigorta bedelini almak maksadıyla dolandırıcılığa teşebbüs suçunu işlediği" iddia edildi.

Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanık hakkında, "sigorta bedelini almak amacıyla dolandırıcılık" suçundan ceza verildi.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtaya geldi.

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını oy birliğiyle bozdu.

Kararda, somut olayda telef olduğu ihbar edilen hayvanın, sigortalanan hayvan olmadığının basit bir incelemeyle belirlenmiş olması nedeniyle, "dolandırıcılık suçunun hile unsuru"nun somut olayda bulunmadığı belirtildi.

Dairenin kararında, sanığın eyleminin aldatma özelliğinden yoksun olması nedeniyle dolandırıcılık suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı göz önünde bulundurularak sanığın beraatine karar verilmesi gerekirken, mahkumiyetine hükmedilmesinin yasaya aykırı olduğu vurgulandı.

- Dolandırıcılık suçunda "hile" kriteri

Yargıtay içtihatlarına göre, dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için, failin bir takım hileli davranışlarda bulunması, bunların mağduru aldatabilecek nitelikte olması, failin bu davranışları sonucunda haksız yarar sağlaması şartlarının birlikte gerçekleşmesi gerekiyor.

Yani, suçun maddi unsurlarının oluşması için "hilenin mağduru aldatabilecek nitelikte olması" kriteri aranıyor, bu nedenle Yargıtay, bu davadaki hilenin basit bir incelemeyle belirlenmesi nedeniyle dolandırıcılık suçunun hile unsurunun oluşmadığı sonucuna vardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 4 yavru kedi, boğazları ve karınları kesilmiş olarak bulundu28 Nisan 2022 Perşembe 11:56
  • Prof. Dr. Tecer: Marmara Denizi'nde yeniden görülen müsilaj, dibe çökenler28 Nisan 2022 Perşembe 11:55
  • Kaçkar Dağları'ndaki yayla yollarında ekipler bayram öncesi kar mesaisinde28 Nisan 2022 Perşembe 11:49
  • Noterler en yoğun mesaiyi araç satışına harcadı28 Nisan 2022 Perşembe 11:23
  • Yargıtaydan 'sahte sigortalı inek' kararı28 Nisan 2022 Perşembe 11:22
  • İzmir'de belediye otobüsü yandı28 Nisan 2022 Perşembe 11:00
  • Komşuların 'odun' tartışması kanlı bitti28 Nisan 2022 Perşembe 10:12
  • Rusya ilk iki kurşunu sıktı, dünya karıştı28 Nisan 2022 Perşembe 10:10
  • MSB: 12 terörist etkisiz hale getirildi28 Nisan 2022 Perşembe 10:00
  • Türk Silahlı Kuvvetlerinin 'Pençe'si terör yuvalarını dağıtıyor28 Nisan 2022 Perşembe 09:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti