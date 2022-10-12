Yarı çıplak sokağa çıkıp pompalı ile ateş etti

Sevgilisi ile sorun yaşadığı iddia edilen bir şahıs, yarı çıplak sokağa çıkıp etrafa pompalı tüfekle ateş açtı. Şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.