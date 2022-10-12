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Yarı çıplak sokağa çıkıp pompalı ile ateş etti

Sevgilisi ile sorun yaşadığı iddia edilen bir şahıs, yarı çıplak sokağa çıkıp etrafa pompalı tüfekle ateş açtı. Şahıs, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
Yarı çıplak sokağa çıkıp pompalı ile ateş etti

Sakarya’nın Adapazarı ilçesine bağlı Ulu Sokak’ta, sevgilisiyle sorunları olduğu öğrenilen bir kişi üzeri çıplak şekilde sokağa çıkıp elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş etmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Adnan Menderes Caddesi’nin bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Meraklı vatandaşlar, bölgeden polis ekipleri tarafından uzaklaştırıldı.
Özel harekat polisleri de destek verdi

İHA’nın haberine göre; özel harekat polislerinin de destek verdiği olayda şahıs, uzun uğraşlar neticesinde etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.
"Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?"

Şahsın gözaltına alındığı sırada, "Eşiniz sizi aldatsa ne yapardınız?" sözleri dikkat çekti.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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