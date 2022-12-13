Yarı finalde en fazla gol atan ve en az gol yiyen iki takım karşı karşıya gelecek

2022 Dünya Kupası’nda gözler yarı final mücadelelerine çevrildi. Fransa ve Fas Dünya Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan bu yarı final mücadelesinde en fazla gol atan ve en az gol yiyen iki takım kozlarını paylaşacak.

2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final müsabakalarının ardından gözler yarı final mücadelelerine çevrildi. Fransa ve Fas Dünya Kupası yarı final mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan bu yarı final mücadelesinde en fazla gol atan ve en az gol yiyen iki takım kozlarını paylaşacak.

FRANSA 5 KARŞILAŞMADA 11 GOL ATTI

Fransa milli takımı Dünya Kupası’nda oynadığı müsabakalarda 11 gole imza attı. Oynadığı 5 karşılaşmada 11 gole ulaşan Fransa, kupaya devam eden takımlar arasında en golcüsü oldu.

2022 Dünya Kupası gol krallığında Fransa’nın yıldız oyuncuları Olivier Giroud ve Kylian Mbappe zirvede bulunuyor. Dünya Kupası’nda Mbappe 5, Olivier Giroud 4 gol attı.

Dünya Kupası’nda 3 asisti bulunan Antonio Griezmann, Harry Kane ve Bruno Fernandes asist krallığında zirveyi paylaşıyor.

DÜNYA KUPASI’NDA FAS SADECE 1 GOL YEDİ

2022 Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa’nın rakibi Fas ise turnuvada yoluna devam eden takımlar arasında kalesinde en az gol gören takım oldu. Tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Fas, oynadığı 5 karşılaşmada kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Bu müsabakaların 4'ünde kaleyi Bono korurken, 1 mücadelede ise eski Hatayspor kalecisi Munir görev yaptı.

FRANSA VE FAS YARIN KARŞI KARŞIYA GELECEK

Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, Fas’ın sadece 1 gol yediğine dikkat çekerek Fas takımının takdiri hakettiğini söyledi. Deschamps “Tam bir sürpriz yaptılar ama sadece 1 gol yiyerek bu kadar fazla büyük rakibe karşı kazanmayı başardılar. Bu demek oluyor ki; artık yaptıkları şey sürpriz değil" açıklamalarında bulundu. Fransa ve Fas yarın saat 22.00’de Al Bayt Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Maçın galibinin finale yükseleceği mücadeleyi Cesar Ramos yönetecek.

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