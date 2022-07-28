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Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi

Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yarım asırdan fazla süredir kullanılmayan araziler aronya ile tarıma kazandırıldı.
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