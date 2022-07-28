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Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Yarım asırdır boş kalan araziler aronya ile yeşerdi
Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde yarım asırdan fazla süredir kullanılmayan araziler aronya ile tarıma kazandırıldı.
28 Temmuz 2022 Perşembe 09:57
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.