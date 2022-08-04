YAŞ kararları açıklandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısı ile YAŞ kararlarını açıkladı. Kalın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar ve kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandığını söyledi.

'GENELKURLMAY BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI'

30 Ağustos 2022'den geçerli olacak kararları açıklayan Kalın, "16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edilmiştir. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatılmıştır" dedi.

'GENERAL VE AMİRAL SAYISI 273 OLACAK’

Kalın, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün ise kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiğini aktararak, "Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu deniz kuvvetleri komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, hava kuvvetleri komutanı olarak atanmışlardır. Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır. 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay, korgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral İsmail Günaydın, korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Atay, Alparslan Kılınç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren, tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran, tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadircan Kottaş ve Ali Özmen, tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir" diye konuştu.

Kalın, üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin millete, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ailelerine hayırlı olmasını dileyerek, "Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz" dedi.

'HASTALAR HIZLI ŞEKİLDE TAHLİYE EDİLDİ’

Sözcü Kalın, konuşmasının sonunda ise İstanbul Balıklı Rum Hastanesi'nde çıkan yangına değinerek, "Bu sabah sebebi henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı bu tarihi hastanede bir yangın meydana geldi. Cumhurbaşkanı'mızın talimatlarıyla olaya derhal müdahale edildi. İçişleri Bakanlığı'mız, İstanbul Valiliği'miz, itfaiye ekiplerimiz yangını kontrol altına aldılar. Şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir can kaybı yahut yaralı yok. Orada bulunan hastalar hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yine Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla 80'e yakın hasta öncelikle olarak Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne sevk ediliyorlar. Burada bakımları yapılmaya devam edecek. Böylece bu acil durum karşısında hastalarımızın, özellikle bakıma muhtaç yaşlı hastalarımızın mağdur olmaması için gerekli tedbirler acilen alındı. Yangın söndürme, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra da bu tarihi hastanenin restorasyonuyla ilgili çalışmalarda ivedilikle yapılacak" açıklamasında bulundu.