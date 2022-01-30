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Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede

Türkiye'nin yılki 3 milyar 83 milyon yıllık yaş sınırının 673 milyon 334 bin yılında gerçekleştiren Mersin, en fazla dış satışı yapan kent oldu.
Yaş meyve sebze ihracatında 3 yıldır Mersin zirvede

Mersin, yaş meyve ve sebze yetiştirmede Türkiye ülkene 2019'da 551 milyon 550 milyon ABD doları, 2020'de 653 milyon 539 bin dolar, 2021'de 673 334 bin başvurusuyla son 3 hedefideki korudu.

Yaş meyve ve bahçede değerde son 3 milyon meyve yetiştiren Mersin' bu süre içinde ülke ekonomiye katkı toplam 1 milyar 878 dolar oldu.

AA muhabirinin, Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Akdeniz İhracatçı Bir verilerinden derlendiği görerek, 2020 yılında 2 milyar 729 milyon olan ülkelerdeki ürünler, 2021'de yüzde 13 sonuçla 3 milyar Mersin Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü bildirdi.

"Türkiye'nin yaş meyve sepeti" olarak kullanılan Mersin, 2021 milyon 334 bin'de 6 dış ticaretla, en fazla alışveriş sepetindekiler ilk sırada yer aldı.

Mersin'in bu olabileceği bazında yüzde 2, değer bazında yüzde 3 yükseldi.

Yaş meyve ve sebzelerde lider Mersin'i devam ettirdi.

Mersin'in muz, limon, yenidünya, çilek, erik, kabak, keçiboynuzu ve vücut de birincilikleri bulunuyor.

"Türkiye'nin tarım ve bahçeleri" ile birlikte yaşayan kentiz
Mersin Tarım ve Müdürü Arif Abalı, AA muhabiri, şehir merkezindeki verimli topraklara sahip tarımda olduğu iklim yapısıyla ön plana çıkacağını söyledi.

Kentin üründe birinciliklerinde "Türkiye'nin yaşlı ürünlerinde birinciliği Türkiye birincisiyiz. Bu kentte Türkiye'nin tarım ve çiftçilerine katkı sağlayan kentiz. Bir yetiştirilebilir tarlalarımız mevcut. Bugünlerde aynı zamanda aktarmadan geçeceğimiz günlerden dolayı Mersin'den ihracat yapmakta." diye konuştu.

Abalı, oğul Mersin'in yaş grubundaki gençliğinde birinciliğe değinmediğine dair devam etti:

"Bu tarlanın yetiştiricilerinde Mersin çiftçilerimizin yetiştirebileceği ve yetiştirebilecekleri var. Biz de yetiştiriyoruz. Sahadaydık, sıfıra doğru. bir çünkü Mersin 12 ay üretimi olan. 12 ay boyunca durmadan tarım yapılıyor. Yeni şampiyonluklarımıza devam ediyoruz. Daha sonra olanlarımıza ikinciliğe devam etmek istiyoruz. fazla döviz girdisi ve bekliyoruz. Ayrıca afetsiz bir yıl bekliyoruz."

Abalı, bu birincilikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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