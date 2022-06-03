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Yasa tasarısı hazırlandı: Hollanda'da sigara fiyatları 6 kat zamlanacak

Hollanda Sağlık Bakanı, ülkede sigara tüketimini azaltmak için uzun vadeli bir plan hazırladı. Hollanda basınında yer alan haberlere göre bir paket sigaranın fiyatı 47 euroya (822 TL) ulaşabilecek.
Yasa tasarısı hazırlandı: Hollanda'da sigara fiyatları 6 kat zamlanacak

De Telegraaf, Sağlık Bakanı Maarten van Ooijen’in sigarayla mücadele kapsamında gündemine aldığı yeni hamleleri okurlarına duyurdu. Sigara içmeyen bir nesil istediğini daha önce de söyleyen sağlık bakanının bu karar kapsamında sigara fiyatlarını artıracağı belirtildi.

Uzun vadeli planda sigara fiyatlarının onlarca euro artabileceği açıklanırken 2040’ta bir paket sigaranın 47 euro (yaklaşık 822 TL) olmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Van Ooijen’in bilimsel araştırmaları merceğine aldığı ve Maastricht Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmadan etkilendiği de belirtildi. De Telegraaf’ta yer alan haberde, üniversitede yapılan araştırmada ankete katılanların yüzde 50’si sigara fiyatlarının artması durumunda sigarayı bırakacağını söylemişti.

Ülkede şu an nüfusun yüzde 20’si sigara içerken hükümetin planı ise 2040’ta bu oranı yüzde 5’e indirmek.

Şu an ülkede bir paket sigara fiyatı ortalama 8 euro olarak belirlenirken, gelecek yıldan 2025’e kadar ise 10 euroya çıkması planlanıyor.

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