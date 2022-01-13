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Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için yarın son gün

"Yasaklı ırk" olarak belirlenen köpeklerin, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınması işlemleri yarın sona erecek.
Yasaklı 6 köpek ırkının kayıt altına alınması için yarın son gün

Yasaklı türler olarak belirlenen Amerikan Pitbull Terrier, Dogo Argentino, Fila Brasilerio, Japanese Tosa, American Staffordshire Terrier ve American Bully ırkı köpeklerin kısırlaştırılıp il ve ilçe tarım müdürlüklerinde dijital kimliklerinin oluşturulması için yarın son gün.

Temmuz ayında yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, Amerikan Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro ile Tarım ve Orman Bakanlığının aralık ayında yayınladığı genelgeyle bu yasaklı köpek ırklarına eklenen American Staffordshire Terrier ve American Bully veya bunların melezlerini üreten, sergileyen, takas eden, ülkeye girişini, satışını, reklamını yani bu hayvanların ticaretini yapanlara, hayvan başına 2022 yılında 14 bin 982 lira para cezası getirdi.

Yasaklı türler olarak bilinen bu 6 ırk köpek, 14 Ocak'a kadar sahiplerince belediyelerin hayvan bakımevlerinde veya özel veteriner kliniklerinde kısırlaştırılarak, il ve ilçe tarım müdürlüklerinde kayıt altına alınacak.

Bu kurala uymayan köpek sahiplerine 11 bin lira para cezası kesilecek.

Bu hayvanlar ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak
Bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız dolaştırılamayacak, halkın yoğun bulunduğu yerlere ve çocuk parklarına sokulamayacak. Sahipleri, bakamamaları halinde bu ırktan hayvanları belediyeye ait en yakın bakımevine bırakabilecek. Hayvan bakımevleri, yeni kanundaki değişiklik kapsamında, teslim edilen hayvanları kabul etmek zorunda olacak.

Söz konusu bu hayvanlara ait hiçbir işlem yapmadan sokağa terk eden sahiplerine 30 bin lira idari para cezası kesilecek. Yasaya aykırı hareket edenlerin hayvanlarına el konularak belediyelere ait bakımevlerine götürülecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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