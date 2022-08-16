Yaşar’dan “Atık” Çağrısı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Gelecek nesillerimizi güvence altına almak ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için vatandaşlarımızı temiz bir dünya ve çevre için kurduğumuz 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine davet ediyorum” dedi.