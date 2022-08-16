Yaşar’dan “Atık” Çağrısı

Çevre bilincini oluşturmak amacıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından Macun Mahallesi’ne kurulan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi çevreye duyarlı vatandaşları bekliyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmet Kampüsü içerisinde, bin 125 metre kare alana konumlandırılan 1’inci Sınıf Atık Getirme Merkezi, geri dönüşüme katkı sunmak isteyen ilçe sakinleri içinde fırsat sunuyor.
Birçok atık teslim edilebiliyor
Atık Getirme Merkezi hizmetinden yararlanmak isteyen ilçe sakinleri, evlerinde oluşan kâğıt, plastik, metal, cam, kompozit, ahşap gibi ambalaj atıkları, elektrikli ve elektronik atıklar, bitkisel sıvı ve katı yağ, floresan lambalar ve diğer cıva içeren atıklar, kurşunlu piller, akümülatör ve diğer pil atıklar, sitotoksik ve sitostatik ilaç atıkları, tekstil ambalaj ve ürünleri, hacimli atıklar ve ömrünü tamamlamış lastikleri teslim edebiliyor.
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