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Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.
Yasemin Adar Yiğit 5. kez Avrupa şampiyonu

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın dördüncü gününde Yasemin, finalde Estonyalı Epp Maee ile karşılaştı.

Rakibini 3-1 mağlup eden Yasemin, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Budapeşte'de çeyrek finalde Bulgar Mariya Gerginova Oryashkova'yı 10-0 teknik üstünlükle geçen Yasemin, Macar Bernadett Nagy ile yaptığı yarı final müsabakasını ilk devre bitmeden tuşla kazanmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncü olarak Türk kadın güreşi adına bir ilki geçekleştiren Yasemin, Avrupa şampiyonalarında daha önce 2016, 2017, 2018 ve 2019'da altın madalya elde etmişti.

Yasemin Adar ayrıca Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 2017 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kürsünün en üst basamağında yer almış ve adını Türk güreş tarihine yazdırmıştı.

"Bir ilki daha başardım"
Milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, "5. kez Avrupa Şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum." dedi.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonada Estonyalı Epp Maee ile yaptığı kadınlar 76 kilo final karşılaşmasını 3-1 kazanan Yasemin, kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Yasemin, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İlklerin kadını olduğum için bir ilki daha başardım" diyen Yasemin, şu ifadeleri kullandı:

"5. kez Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum. Takım halinde de ilkleri başarıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ilk kez 3 finalimiz var, daha önce en fazla 2 finalimiz vardı. 50 kiloda Evin ile çok güzel bir çok güzel bir başlangıç yaptık. O da şampiyon oldu. İstiklal Marşı'yla açılışı yaptık, İstiklal Marşı'yla kapanışı yapacağız. Ekran başında bizleri izleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun."

Bediha Gün, 4. kez Avrupa üçüncüsü
Milli sporcu Bediha Gün de üçüncülük müsabakasında İsveçli Nova Ilona Bergman ile karşılaştı.

Bergman'ı 5-4 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti. Milli güreşçi Bediha, böylece 4. kez Avrupa üçüncüsü oldu.

Bediha Gün 2018, 2019 ve 2020 Avrupa şampiyonlarında da üçüncülük kürsüsünde yer almıştı.

Budapeşte'de çeyrek finalde Macar Erika Bognar'ı yenen milli sporcu, yarı finalde Ukraynalı Oleksandra Khomenets'e mağlup olmuştu.

Grekoromen stilde müsabakalar başlıyor
Şampiyonada bu gün grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak.

Türkiye'yi 55 kiloda Emre Mutlu, 63 kiloda Ahmet Uyar, 77 kiloda Yunus Emre Başar, 87 kiloda Metehan Başar ve 130 kiloda Rıza Kayaalp temsil edecek.

Kadınlarda ayrıca Buse Tosun Çavuşoğlu altın, Zeynep Yetgil, Elvira Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak bronz madalya karşılaşmalarına çıkacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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