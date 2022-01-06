  • BIST 2.018,12
  • Altın 784.47198
  • Dolar 13.6953
  • Euro 15.478
  • Ankara -1 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 1 °C
»

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.
Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırılmaya başladı

Bakan Derya Yanık, Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarının ödemeleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Ocak ayı içerisinde yaklaşık 640 milyon TL tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını kaydeden Bakan Derya Yanık, ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 495 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapacaklarını ifade etti.

Yaşlı ve engelli aylıkları kapsamında 1 milyar 135 milyon TL’yi aşan bir ödeme yapacaklarının altını çizen Bakan Derya Yanık, “Ocak ayına ilişkin yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Derya Yanık, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü söyledi.

Engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli olarak sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Bakan Derya Yanık, “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımı ile bağımsız bir şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlılarımızın yanındayız” ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhracat 29,3 milyar dolara çıktı05 Ocak 2022 Çarşamba 14:28
  • Kosova'da enerji krizi nedeniyle kripto para üretimi yasaklandı05 Ocak 2022 Çarşamba 13:51
  • TARPET, EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketi oldu05 Ocak 2022 Çarşamba 10:38
  • Borsa güne yükselişle başladı05 Ocak 2022 Çarşamba 10:08
  • Dolarda son durum05 Ocak 2022 Çarşamba 09:30
  • BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak05 Ocak 2022 Çarşamba 09:13
  • Staj ücretine devlet katkısı 5 eğitim yılı uzatıldı05 Ocak 2022 Çarşamba 09:11
  • Merkez Bankası’ndan yeni dolar ve rezerv hamlesi04 Ocak 2022 Salı 13:44
  • Bakan Muş: 29,3 milyar dolara ulaştı04 Ocak 2022 Salı 12:36
  • ÇAYKUR geçen yıl tarihinin en yüksek kuru çay satışını yaptı04 Ocak 2022 Salı 12:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti