ABB Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere’de düzenlenen Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali’ne katıldı. Yavaş, "Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çamlıdere’de düzenlenen Çukurören Köyü Benli Yaylası Festivali’ne katıldı.

ABB Başkanı Yavaş, burada yaptığı konuşmada "Ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatanseverliğin en önemli göstergesidir" diyerek festivalin önemini vurguladı.

Çam ağaçlarıyla çevrili yaylada yapılan ve bu sene 17’incisi düzenlenen festivalde vatandaşlar Yavaş; muhtarlar, üreticiler ve vatandaşlar tarafından ağırlandı.

ÜLKEMİZ İÇİN ÖLÜRÜZ

Çukurören Köyü 17’inci Benli Yaylası Festivali’ne katılmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Yavaş, festivalin uzun yıllar boyunca devam etmesini istediğini belirterek şunları söyledi:

“Bizler ülkemiz için ölürüz, ülkemizi çok severiz. Ancak ülkeyi sevmek demek sadece sınır boylarında savaşmak, nöbet beklemek değildir. Kendimize ait Cenab-ı Allah’ın bize bahşettiği bütün değerlere sahip çıkmak, onu korumak, kollamak asıl vatanseverliğin en önemli göstergesidir. Ayrıca birkaç köyün ortak merkezi olan bu yaylada, uzun yıllardır; hem buradan büyük kentlere gitmiş, yerleşmiş insanların tekrar buraya gelerek kaynaşması hem de köylerin birbiriyle irtibatının sağlamak açısından son derece anlamlıdır. Bu festivalin ilelebet sürmesi dileğiyle bu organizasyonda emeği geçen dernek başkanımıza muhtarlarımıza, katılan herkese sevgi saygılarımı sunuyorum."