Yavaş: "Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı diyecekler"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Söz veriyorum dönemimiz bittiğinde, 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'Çalmadan çok çalıştı' diyecekler" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevden ayrılınca kendisi hakkında, "Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı" denileceğini söyledi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin kasım ayı toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yavaş, "Söz veriyorum dönemimiz bittiğinde, 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'Çalmadan çok çalıştı' diyecekler" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"ÇALMADI AMA ÇOK ÇALIŞTI" DİYECEKLER

Yavaş "Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler." diye konuştu.

"TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADI" DİYEMEYECEKLER

Mansur Yavaş şöyle devam etti: "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Çöp projelere para harcadı diyemeyecekler. Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler.Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler."