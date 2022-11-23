  • BIST 4.507,24
  • Altın 1041.059
  • Dolar 18.6232
  • Euro 19.2107
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 14 °C
»

Yavaş: "Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı diyecekler"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Söz veriyorum dönemimiz bittiğinde, 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'Çalmadan çok çalıştı' diyecekler" dedi.
Yavaş: "Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler, çalmadan çok çalıştı diyecekler"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, görevden ayrılınca kendisi hakkında, "Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı" denileceğini söyledi. 

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin kasım ayı toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı. Yavaş, "Söz veriyorum dönemimiz bittiğinde, 'Çalıyor ama çalışıyor' diyemeyecekler, 'Çalmadan çok çalıştı' diyecekler" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler" ifadelerini kullandı.

"ÇALMADI AMA ÇOK ÇALIŞTI" DİYECEKLER

Yavaş "Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler." diye konuştu. 

"TERÖR ÖRGÜTÜNE FİNANSMAN SAĞLADI" DİYEMEYECEKLER

Mansur Yavaş şöyle devam etti: "Ankara halkına söz veriyorum. Dönemimiz bittiğinde bizim için çalışmadı diyemeyecekler. Çöp projelere para harcadı diyemeyecekler. Halkın anasının ak sütü gibi helal parasını harama ortak etti diyemeyecekler.Bu kentin çocuklarının rızkını 'terör örgütlerinin finansmanında kullandılar' diyemeyecekler. Halka 'pahalı su ve bilet satıp halkın taleplerine kulak tıkadı' diyemeyecekler. Çalıyor ama çalışıyor diyemeyecekler. Çalmadı ama çok çalıştı diyecekler."

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı23 Kasım 2022 Çarşamba 10:02
  • TGRT spikeri canlı yayında depreme yakalandı23 Kasım 2022 Çarşamba 09:17
  • Düzce'den fotoğraflar23 Kasım 2022 Çarşamba 09:09
  • Deprem anı İstanbul'da kameralara böyle yansıdı23 Kasım 2022 Çarşamba 08:58
  • NTV spikeri Buse Yıldırım depreme canlı yayında yakalandı23 Kasım 2022 Çarşamba 08:53
  • Düzce, Sakarya ve Bolu'da okullar deprem nedeniyle tatil edildi23 Kasım 2022 Çarşamba 08:43
  • Bakan Soylu: Hasarlı binalara girmeyin23 Kasım 2022 Çarşamba 08:42
  • Düzce'de 5.9 büyüklüğünde deprem23 Kasım 2022 Çarşamba 08:06
  • Gölyaka depremiyle sallanan İstanbullular sokaklarda23 Kasım 2022 Çarşamba 05:19
  • Düzce Gölyaka'da 5.9 şiddetinde deprem oldu; Ankara bile sallandı23 Kasım 2022 Çarşamba 04:59
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti