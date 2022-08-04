Yavruları mavi sularla buluşmaya başladı
Bölgede çalışma yürüten Deniz Kaplumbağaları, Akdeniz Fokları ve Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) ekipleri, caretta caretta yavrularının güvenli bir şekilde denize ulaşması için önlemler aldı.
İki aylık kuluçka dönemleri sona ererek yumurtalardan çıkan caretta caretta yavruları Akdeniz'in serin sularına ilk adımlarını attı.
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Mendirek Sahili'nde, yuvalarından çıkan nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta yavruları denizle buluşma başladı.
04 Ağustos 2022 Perşembe 14:01
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