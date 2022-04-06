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Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı

Dışişleri Bakan Yardımcısı görevini başarıyla yürüten Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.
Yavuz Selim Kıran, Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı

2018 yılından bu yana Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevini yürüten Yavuz Selim Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.

YAVUZ SELİM KIRAN KİMDİR?

1 Ocak 1985 tarihinde Ordu'nun Ünye ilçesinde dünyaya gelen Yavuz Selim Kıran, lisans öğrenimini Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamlayarak mezun oldu. Çalışma hayatında önemli görevlerde yer alan Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği görevine atanarak ardından Avrupa Birliği (AB) Genel Sekreterlik Müşavirliği ve AB Bakanlık Müşavirliği görevlerinde bulundu.

Daha sonra Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) Başkan Danışmanlığı ve Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü'nün (TÜSSİDE) Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini üstlenen Kıran, ayrıca Dışişleri Bakanlığı Başdanışmanı olarak da görev yaptı. 2018 yılı genel seçimlerinde AK Parti Ordu Milletvekili adayı olan Yavuz Selim Kıran, 7 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Dışişleri Bakan Yardımcılığı görevine atandı. 

Yavuz Selim Kıran, 5 Nisan 2022'de Hırvatistan Büyükelçisi olarak atandı.

Kıran, evli ve bir çocuk babasıdır.

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