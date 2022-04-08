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Yavuz tarihi görev için bugün demir alacak!

Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz'de doğalgaz üretiminin ilk ve en önemli aşaması olan büyük kontrol sistemlerinin deniz tabanına yerleştirilmesi için Türkali-2 kuyusuna doğru bugün yola çıkacak.
Yavuz tarihi görev için bugün demir alacak!

Türkiye’nin derin denizlerdeki sondaj filosunun ikinci üyesi olan Yavuz Sondaj Gemisi, bakım işlemlerinin ardından Filyos Limanı’ndan bugün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katıldığı törenle uğurlanacak.

Hâlihazırda Karadeniz Gaz Sahasında devam eden çalışmalara destek verecek olan Yavuz, ihtiyaç hâlinde yeni aramalar için de kullanılacak. Ayrıca, geçen haftalarda Filyos Limanı’na getirilen dev kuyubaşı vanası da Yavuz tarafından çalışmaların yapıldığı sahadan Karadeniz’in derinliklerine indirilecek.

ÜÇ GEMİ AYNI ANDA GÖREVDE

TPAO envanterine Ekim 2018’de katılan Yavuz, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Haziran 2019’da Kocaeli'den uğurlanmıştı. Yavuz'un Türkali-2 kuyusundaki görevinin başlamasıyla Türkiye'nin üç sondaj gemisi Karadeniz'de ilk kez aynı anda görev yapacak. Hâlihazırda Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de Gökçe-1 sondaj kuyusunda, Kanuni Sondaj Gemisi de yine Karadeniz’de Türkali-4 sondaj kuyusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi de Karadeniz'deki görevine devam ederken, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ise İstanbul’da bakımda. Öte yandan, Türkiye’nin derin denizlerde hidrokarbon aramada kullanılacak dördüncü sondaj gemisi de Türkiye’ye Güney Kore’den 1 ay önce yola çıkmıştı. Geminin önümüzdeki aylarda Türkiye'de olması bekleniyor.

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