  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 22 °C
  • Konya 21 °C
»

"Yayalara Öncelik" etkinliği

Türkan Yamantürk İlkokulu önünde, yaya önceliğine yönelik sürücü duyarlılığını artırmak için düzenlenen etkinlikte Çankaya Kaymakamı Murat Duru, yaya çizgilerinden ikisini sembolik olarak kırmızıya boyadı.
"Yayalara Öncelik" etkinliği

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde, "Yayalara Öncelik, Hayata Saygı Duruşu" sloganıyla düzenlenen kampanyanın Ankara ayağı, Türkan Yamantürk İlkokulu önünde hayata geçti.

İçişleri Bakanlığının, trafik kazalarından kaynaklı can kayıplarının 2030'a kadar yüzde 50 azaltılması hedefiyle yaya önceliğine yönelik sürücü duyarlılığını artırmak için 81 ilde eş zamanlı başlattığı kampanyanın tanıtımı için Türkan Yamantürk İlkokulu önünde Çankaya Kaymakamı Murat Duru ve öğrencilerin katılımıyla etkinlik düzenlendi.

ÖĞRENCİLERLE KARŞIYA GEÇTİ 

Öğrenciler "Sen Dur Yaşam Durmasın", "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın", "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük" sloganlarının yer aldığı dövizlerle katıldığı etkinlikte Çankaya Kaymakamı Murat Duru konuşma yaptı. 
Duru, "Buradan bütün sürücülerimizden yayalarımıza saygılı olmalarını istirham ediyoruz. Kazasız belasız, güvenli bir trafik yolculuğunu sağlamalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı. Okul önündeki ışıksız yaya geçidinin iki çizgisini sembolik olarak kırmızıya boyayan Duru, ardından öğrencilerle karşıya geçti.

ÖNCE YAYA GÖRSELLERİ 

"Öncelik hayatın, öncelik yayanın", "Hayata saygı duruşu" ve "Yayalar kırmızı çizgimiz" sloganlarıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında hafta boyunca sosyal medya platformları başta olmak üzere vatandaşların yoğun olduğu alanlarda ve kurumsal iletişim sayfalarında kampanya içerikleri kullanılarak kamuoyu bilgilendirilecek.
Ülke genelinde trafik levhalarıyla belirlenmiş okul ve yaya geçitleri üzerinde "Önce Yaya" görselleri uygulanacak, yaya ve okul geçitlerindeki işaretlemeler kontrol edilecek.
 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara 99 yıldır Başkent30 Eylül 2022 Cuma 02:39
  • Güdül Bey Konağı'na inceleme30 Eylül 2022 Cuma 02:36
  • Sıfır Atık Parkı kuruluyor30 Eylül 2022 Cuma 01:34
  • 27. Dönem Çocuk Meclisi’ne Başvurular başladı30 Eylül 2022 Cuma 01:32
  • İşletmeler için finansman talebi30 Eylül 2022 Cuma 01:31
  • DT Başkent Kültür Yolu festivalinde30 Eylül 2022 Cuma 00:30
  • İtalyan Romano Beypazarı'na ulaştı30 Eylül 2022 Cuma 00:28
  • İtfaiyecilerin Yemin Töreni’ne katıldı30 Eylül 2022 Cuma 00:26
  • Yeni bir Anadolu Lisesi açıldı30 Eylül 2022 Cuma 00:23
  • TDV'den öğrenciye kırtasiye desteği29 Eylül 2022 Perşembe 03:09
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti