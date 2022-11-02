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Yayaya çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü otomobilin kırık farından yakalandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Dursun Ali Çonkara'ya (77), otomobili ile çarpıp ölümüne neden olan sürücü Nevzat Özdemir (52) kaza yerindeki far ve tampon parçalarından tespit edilip, yakalandı.
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan alkollü sürücü otomobilin kırık farından yakalandı

Kaza, 31 Ekim'de Eskipazar Mahallesi Şehitlik Kavşağı'nda meydana geldi. Nevzat Özdemir kontrolündeki 52 EP 050 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali Çonkara'ya çarptı. Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çonkara, yaşamını yitirdi. Çonkara, Ulubey ilçesi Uzunmahmut Mahallesi'nde toprağa verildi. Kaza sonrası kaçan sürücü Özdemir'in yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.

OPERASYON İLE YAKALANDI

Kaza yerinde yapılan incelemede, kırık tampon ve far parçaları bulundu. Jandarma ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin rengi ile plakasını tespit etti. Ekipler, Kuylu Mahallesi'nde önden hasarlı bir aracın park halinde olduğunu tespit etti. İnceleme yapan ekipler, kaza yerindeki parçaların otomobile ait olduğunu belirledi. Nevzat Özdemir, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı. Özdemir'in 1.56 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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