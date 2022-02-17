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Yayın ihalesinde teklif edilen rakam belli oldu

beIN Sports ve Saran Medya'nın yayın ihalesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na teklif ettiği rakamlar belli oldu.
Yayın ihalesinde teklif edilen rakam belli oldu

Futbolda 2022-23 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig maçlarının yayın hakları için düzenlenen ihalede ilk teklif verme süreci sona erdi. İhaleye katılan firmaların 14’ü normal yayın, 1’i bahis sitesinden yayın yapmak için teklif verdi.

Paketlerin tamamı için iki firma teklif sundu. Mevcut yayıncı beIN Sports ile Saran Medya tüm paketlere; TRT, Turkuaz, Türk Telekom, Sportsradar ve Türk Telekom ise haber amaçlı özet yayınlarına talip oldu.

YENİ İHALE İÇİN TEKLİFLER NE KADAR?

Beş yıllık bir süre için en yüksek teklif yıllık 2 milyar TL oldu. Yaklaşık 146 milyon Dolar'a tekabul eden bu rakam yüzde 10 oranında artabilecek. İlk teklif yıllık 2 milyar 500 milyon TL olacaktı; ancak daha sonra bu rakam 2 milyar TL'ye düşürüldü.

Yayın ihalesi için verilen ikinci teklif ise 5 yıl için 500 milyon Dolar oldu. İkinci teklifte gelir paylaşımı da önerildi.

Kuruluşlar hafta sonuna kadar yeni tekliflerini TFF'ye iletecek. Hafta sonu yapılacak pazarlıklar sonrası yayın ihalesinin sonucunun Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

TFF'DEN İLK TEKLİFLERE RET

Futbolda yayın ihalesi süreciyle ilgili değerlendirmede bulunan Nihat Özdemir, "14 esas teklif, bir de alternatif teklif geldi. 15 teklifli bir ihale yapıldı. Zarfları değerlendirdik. Fiyatların revize edilmesi için 18 Şubat Cuma günü saat 17.00'ye kadar süre verdik. İlgi var ama sistem ve fiyat olarak yayın ihalesinin rakamını yükseltmeye çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak. Gelen teklifleri en iyi hale getirmeye çalışacağız. Kulüplerin yayın gelirlerinden daha çok para alabilmeleri için görüşmeler yapmaktayız. İnşallah iyi bir netice elde ederek ihaleyi sonuçlandıracağız" ifadelerini kullanmıştı.

Özdemir, yayın ihalesi sürecinde alınan tekliflerin yeterli olmadığı ve bu nedenle Süper Lig TV'nin kurulmasının gündeme geldiği iddialarıyla ilgili ise "Kulüplerin yayın gelirlerinden maksimum bedel almasını isteyen bir federasyonuz. Eğer umduğumuzu bulamazsak Süper Lig TV'yi kurarız. Buradan gerçekleşecek dekoder satışı ve her kulübün satış miktarlarına göre gelir paylaşımlı bir sistem de düşüncelerimizin içinde. Eğer kulüplerimize uygun bir teklif gelmezse bu yol da gündemdedir. Bunu da değerlendirebiliriz. Daha süremiz var. En uygun şartlar neyse kararımızı alıp yolumuza devam edeceğiz" açıklamasını yapmıştı.

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