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Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı

Yaylada doğum sancısı başladı, karda yolda kalınca otomobilde doğum yaptı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yaylada hayvancılık yapan Havva Cantürk'ün (39) doğum sancıları başladı. Kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıkan aile kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Hamile kadın, hastaneye ulaştırılamayınca otomobilde doğum yap

Beyşehir ilçesi Doğanbey Mahallesi Kükürt yaylasında hayvancılıkla uğraşan Havva Cantürk'ün saat 01.00 sıralarında doğum sancıları tuttu. Bunun üzerine aile kendi araçlarıyla hastaneye gitmek için yola çıktı, bir taraftan 112 Acil Çağrı Merkezi'nden ambulans istendi. Ancak kar yağışı nedeniyle yolun kapanması üzerine Cantürk'ün içinde bulunduğu araç mahsur kaldı. Sağlık ekipleri de yolun kapalı olması nedeniyle bölgeye ulaşamayınca, Beyşehir Belediyesi'ne haber verilerek, yolu açmak için çalışma başlatıldı.

OTOMOBİLDE DOĞUM YAPTI

Havva Cantürk ise çalışmalar sırasında otomobilde doğum yaparak kız bebeği dünyaya getirdi. Belediye ekiplerinin 11 kilometrelik yolu açmasının ardından anne ve bebeği ambulansa alınarak Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne ve bebeğin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yengesi Havva Cantürk'ün araçta doğum yaptığını belirten Mehmet Arat, "Doğanbey biraz yüksek olduğu için kar yağışından fazla etkilendi. Dayım yaylada hayvancılık yapıyor. Yollarımız da kapalı. Yengemin doğum sancısı başlayınca muhtarımıza ve belediyeye haber verdik. Bir taraftan da ambulansı aradık. Biz de o sırada kendi aracımızla yola çıktı. Doğum arabada gerçekleşti. Sağ olsun belediye ekipleri yolu açınca ambulans ulaştı ve sağlık görevlileri hemen müdahale etti. Anne ve bebeğin durumunun iyi olduğunu söylediler. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırdık. Yardımcı oldukları için Belediye Başkanımız Adil Bayındır ve muhtarımızdan Allah razı olsun" dedi.

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