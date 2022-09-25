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Yaz-Kış Yüzme Keyfi

Pursaklar Belediyesi tarafından, Yarı Olimpik Yüzme havuzunda 7’den 70’e tüm vatandaşlara yüzme kurslarıyla yaz-kış yüzme imkânı sunuyor.
Yaz-Kış Yüzme Keyfi

Pursaklar Belediyesi’nin deneyimli hocaları eşliğinde verilen kurslarda, küçük büyük fark etmeksizin tüm vatandaşların hijyenik koşullarda yüzme eğitimi alabilmeleri için kış dönemi kurs kayıtlarına devam ediyor. 

PRATİK EĞİTİMLER VERİLİYOR 

Belediye eğitmenleri tarafından verilecek olan eğitimlerin ilk aşamasında vatandaşlara, yüzmenin temel eğitimlerinin aktarılmasının ardından yüzmenin farklı teknikleri hakkında pratik eğitimler verilerek birçok yüzme tekniğini öğrenme fırsatı buluyor. Kurslara katılacak olan vatandaşlar, kurslar hakkında bilgi almak için 0 (312) 551 98 89, 551 09 93, 551 97 40 numaralı telefondan detaylı bilgi alabilecek.

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