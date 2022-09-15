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Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 arttı

Türkiye genelinde yağışlar, bu yıl yaz mevsiminde 78,3 milimetre olurken, uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 arttı.
Yaz mevsiminde yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre yüzde 22 arttı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar (1991-2020) yaz mevsimi yağış ortalaması 64 milimetre, geçen yıl yaz mevsiminde 77 milimetre olarak ölçüldü.

Yağışlar bu sene yaz aylarında ülke genelinde normallerinin üzerinde 78,3 milimetre olurken, ortalamaya göre yüzde 22 arttı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri hariç diğer bölgelerde mevsim yağışında artış kaydedildi. En fazla azalma yüzde 57 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde izlendi.

Yağışlar İstanbul'un batı yakası, Çanakkale, Balıkesir, Bilecik çevreleri, Güney Ege, İzmir Karaburun, Kütahya, Afyonkarahisar, Antalya ve Mersin'in doğusu ile Ankara ve Bolu çevrelerinde mevsim normallerine göre yüzde 100'den fazla artış gösterdi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamına yakını ve Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinde ise mevsim normallerine göre yüzde 60'ın üzerinde azalma kaydedildi, azalma oranı Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yüzde 80'lerin üzerine çıktı.

İl geneli yağışlarda en fazla yağış 318,9 milimetre ile Bartın, en az yağış 0,8 milimetre ile Mardin'de kaydedildi. Mardin son 21 yılın en düşük, Çankırı son 23 yılın en yüksek yaz mevsimi yağışını aldı. Yaz yağışları Aydın, Çanakkale, Mersin, Muğla ve Uşak'ta normalin iki katından fazla gerçekleşti.

2022 yaz mevsiminde yağışın bölgelere dağılımı şöyle:

Bölgeler    2022 yaz mevsimi (mm)    Normal (mm)    Geçen Yıla Göre Değişim (%)    Normaline Göre Değişim (%)
Marmara    113,4    83,0    19 artma    37 artma
Ege    90,1    47,7    64 artma    89 artma
Akdeniz    52,3    37,3    13 artma    40 artma
İç Anadolu    78,7    57,0    14 artma    38 artma
Karadeniz    163,6    132,6    15 azalma    23 artma
Doğu Anadolu    37,3    55,5    19 azalma    33 azalma
Güneydoğu Anadolu    5,1    11,8    30 azalma    57 azalma

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