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Yaza Merhaba Şenliği’ne Batıpark Çocuk Kulübü ile start verildi

Büyükşehir Belediyesi, Başkentli miniklere yönelik çeşitli aktiviteler düzenleyerek sosyalleşmelerini sağlıyor. ABB, yaz boyunca düzenleyeceği ‘Yaza Merhaba Şenliği’ne Batıpark Çocuk Kulübü ile start verdi. 
Yaza Merhaba Şenliği’ne Batıpark Çocuk Kulübü ile start verildi

Büyükşehir Belediyesi, 5-13 yaş aralığındaki çocuklara yönelik Batıpark Çocuk Kulübü’nde ‘Yaza Merhaba Şenliği’nin ilkini düzenledi.

BATIPARK ÇOCUK KULÜBÜ’NDE EĞLENCELİ DAKİKALAR
Mehter Takımı ve Ankara Seğmenleri’nin gösterileri ve Ankara Kent Orkestrası’nın konseriyle renkli görüntülere ev sahipliği yapan Batıpark Çocuk Kulübü’nde; Modern Dans Grupları, Dünya Çocukları Drama Ekibi, İşaret Dili ve Karate Kata Grubu, Ront Grupları ve Batıpark Çocuk Korosu da sahne aldı.

Zumba dansı ile hünerlerini sergileyen minikler eş zamanlı olarak ebru, makrome bileklik ve anahtarlık yapımı, yüz boyama ve eva baskı atölyelerine de katılarak eğlenceli dakikalar geçirdi. 

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ŞENLİKLER YAZ BOYU DEVAM EDECEK
Havaların ısınmasıyla Ankara’nın her semtinde yaz şenlikleri düzenleyeceklerini belirten Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serkan Yorgancılar, “Batıpark Çocuk Kulübümüzde ‘Yaza Merhaba Şenliği’mizi başlattık. Bundan sonra Ankara’nın her semtinde bu tür etkinliklerimiz devam edecek, çocuklarımızı ve ailelerimizi bu faaliyetlerimize bekliyoruz” dedi.

Batıpark Çocuk Kulübü’nde düzenlenen şenliğe çocuklarının sosyalleşmesi amacıyla katıldıklarını ifade eden veliler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederek, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdiler: 
-Gül Durmuş: ‘‘Batıpark Çocuk Kulübü’nde düzenlenen etkinlikte çok eğlendim, bu tarz etkinlikler çocuklar için de oldukça faydalı.”
-Büşra Gözağaç: “Pandemi dönemi sonrası düzenlenen etkinlik gerçekten çok güzel olmuş.”
-Hatice Eminoğlu: “Çocuğumla beraber geldim ve çok eğleniyor, güzel vakit geçiriyoruz.’’
-Sibel Akkan: ‘‘Çocuklarımız ve bizler çok eğlendik, güzel vakit geçirdik.’’
-Canan Şencan: ‘‘Burada farklı etkinlikler oldu ve çocuklarımız hepsinde çok eğlendi ve tabii ki biz büyükler de çok eğlendik.’’ 

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