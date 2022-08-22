  • BIST 3.034,51
  • Altın 1011.151
  • Dolar 18.1207
  • Euro 18.1355
  • Ankara 33 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 30 °C
»

Yazıcıoğlu'nun abisi BBP muhaliflerinin kurduğu MYP'ye katıldı

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, Remzi Çayır'ın BBP'den ayrılarak kurduğu Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.
Yazıcıoğlu'nun abisi BBP muhaliflerinin kurduğu MYP'ye katıldı

Tartışmalı bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Mustafa Destici yönetimindeki BBP'ye tavır alarak, rakip partinin etkinliğine katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Remzi Çayır'ın BBP'den ayrılarak kurduğu Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Kayseri İl Kongresi sonrası açıklamada bulunan MKYK Üyesi Şevket Göçmen; partilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yusuf Yazıcıoğlu'nun destek vermesinin de teşkilatlar da büyük sevinç uyandırdığını söyledi.

Göçmen, "Yusuf Yazıcıoğlu'nun destekleriyle MYP çizgisini de net olarak gösterdi. Kayseri'de düzenlenen kongreye Genel Başkan Remzi Çayır ile giriş yapan Yazıcıoğlu, inandığımız davanın da bir neferi olduğunu bizlere gösterdi. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun daima ideolojisi ve hayallerinin peşinden koşan arkadaşları olarak Kayseri'den inandığımız toplumumuza ve siyasetimize de mesaj vermiş olduk" dedi.

Kayseri İl Kongresi sonrası İl Başkanlığı görevine ise Mükremin Özlü getirildi.

Bu görüntü "Yazıcıoğlu'nun abisi BBP muhaliflerinin kurduğu MYP'ye katıldı" şeklinde yorumlandı.

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Peki BBP'den ayrılarak MYP'yi kuran Remzi Çayır kimdir? 1959 Kahramanmaraş Abbaslar Köyü doğumlu. İlköğretim ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisiyken, ülkücü hareketin içinde yer aldı, Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlığı oldu.Bu dönem sağ sol olaylarından tutuklandı, 13 yıl cezaevinde kaldı. 1979’da Gaziantep cezaevinde tutukluluğu sürerken kaydolduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aktif siyasete katılan Çayır, diğer yandan Ankara'da fuarcılık ve yayıncılık ile uğraşmaya başladı. Sanata da düşkün olan Çayır’ın yazı ve şiirleri, Türk Edebiyatı, Bizim Ocak, Aylık Dergi, Mavera,Vahdet, Birliğe Çağrı, Gözyaşı, Dolunay gibi dergilerde yayınlandı. Roman, tiyatro ve hikâyeler de yazan Çayır, evli ve bir çocuk babasıdır. Kaynak: BBP bölünüyor mu? Milli Yol Hareketi’nin lideri, sözcüsü kim? Remzi Çayır kimdir? 

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ali Babacan, partisinin Niğde il başkanlığı açtı18 Ağustos 2022 Perşembe 22:45
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gitti18 Ağustos 2022 Perşembe 09:38
  • AK Parti Polatlı İlçe Danışma Meclisi toplandı18 Ağustos 2022 Perşembe 09:00
  • AK Parti'li Ünal: Bizi millet getirdi, yine bu aziz milletin kararı götürür17 Ağustos 2022 Çarşamba 16:11
  • CHP'den öğrencilerin barınma ihtiyacı için 'seferberlik' kampanyası17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:16
  • Bakanlık, Aile Kurumunun Tarihi Sürecini İnceledi15 Ağustos 2022 Pazartesi 00:07
  • AK Parti'li Turan: Bu ülkenin birlik ve beraberliğine hep beraber omuz vermek zorundayız12 Ağustos 2022 Cuma 22:31
  • HÜDA PAR Genel Başkanı: Seçim için ittifak teklifi gelirse değerlendiririz12 Ağustos 2022 Cuma 19:26
  • Babacan: Zayıf da olsa baskın seçim ihtimalini görüyoruz11 Ağustos 2022 Perşembe 16:22
  • Babacan: DEVA'nın logosunun altına 'Evet'i basın, gerisi bizde10 Ağustos 2022 Çarşamba 22:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti