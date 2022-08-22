Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun abisi Yusuf Yazıcıoğlu, Remzi Çayır'ın BBP'den ayrılarak kurduğu Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Tartışmalı bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi'nin kurucu lideri rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Mustafa Destici yönetimindeki BBP'ye tavır alarak, rakip partinin etkinliğine katıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu, Remzi Çayır'ın BBP'den ayrılarak kurduğu Milli Yol Partisi'nin (MYP) Kayseri İl Kongresine katılarak destek verdi.

Kayseri İl Kongresi sonrası açıklamada bulunan MKYK Üyesi Şevket Göçmen; partilerinin gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yusuf Yazıcıoğlu'nun destek vermesinin de teşkilatlar da büyük sevinç uyandırdığını söyledi.

Göçmen, "Yusuf Yazıcıoğlu'nun destekleriyle MYP çizgisini de net olarak gösterdi. Kayseri'de düzenlenen kongreye Genel Başkan Remzi Çayır ile giriş yapan Yazıcıoğlu, inandığımız davanın da bir neferi olduğunu bizlere gösterdi. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun daima ideolojisi ve hayallerinin peşinden koşan arkadaşları olarak Kayseri'den inandığımız toplumumuza ve siyasetimize de mesaj vermiş olduk" dedi.

Kayseri İl Kongresi sonrası İl Başkanlığı görevine ise Mükremin Özlü getirildi.

Bu görüntü "Yazıcıoğlu'nun abisi BBP muhaliflerinin kurduğu MYP'ye katıldı" şeklinde yorumlandı.

REMZİ ÇAYIR KİMDİR?

Peki BBP'den ayrılarak MYP'yi kuran Remzi Çayır kimdir? 1959 Kahramanmaraş Abbaslar Köyü doğumlu. İlköğretim ve lise öğrenimini bu ilde tamamladı. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi öğrencisiyken, ülkücü hareketin içinde yer aldı, Muhsin Yazıcıoğlu ile arkadaşlığı oldu.Bu dönem sağ sol olaylarından tutuklandı, 13 yıl cezaevinde kaldı. 1979’da Gaziantep cezaevinde tutukluluğu sürerken kaydolduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden mezun oldu. Cezaevinden çıktıktan sonra Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte aktif siyasete katılan Çayır, diğer yandan Ankara'da fuarcılık ve yayıncılık ile uğraşmaya başladı. Sanata da düşkün olan Çayır’ın yazı ve şiirleri, Türk Edebiyatı, Bizim Ocak, Aylık Dergi, Mavera,Vahdet, Birliğe Çağrı, Gözyaşı, Dolunay gibi dergilerde yayınlandı. Roman, tiyatro ve hikâyeler de yazan Çayır, evli ve bir çocuk babasıdır. Kaynak: BBP bölünüyor mu? Milli Yol Hareketi’nin lideri, sözcüsü kim? Remzi Çayır kimdir?