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Yeğeni, amcasını vurmuştu, ikisi de serbest kaldı

KONYA'da husumetli olduğu yeğeni Görkem Ü. tarafından tüfekle vurularak yaralanan Hasan Ü. (45), tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.
Yeğeni, amcasını vurmuştu, ikisi de serbest kaldı

Olay, dün saat 19.40 sıralarında Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi Boğaz mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatan Hasan Ü., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yeğeni Görkem Ü. tarafından tüfekle vurularak yaralandığını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ve sağlık ekipleri, belirli bir noktada araçları bırakıp, dağlık arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Hasan Ü.'ye ulaştı. Mahallelinin de yardımıyla dağlık bölgeden indirilen Hasan Ü., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Görkem Ü. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. 

Tedavisinin ardından taburcu olan Hasan Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadelerinde aralarında çıkan arbede sırasında tüfeğinin ateş aldığını ve yerden seken saçmaların isabet ettiğini belirten amca ve yeğen, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

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