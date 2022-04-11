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Yem sektöründeki 7 teşebbüsün Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

Yem üretimi ve satışı yapan 7 teşebbüs hakkında Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yarın gerçekleştirilecek.
Yem sektöründeki 7 teşebbüsün Rekabet Kurulundaki sözlü savunma toplantısı yarın yapılacak

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, yem üretimi ve satışı yapan teşebbüslerin 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindi.

Sözlü savunma toplantısı, yarın saat 10.30'da Rekabet Kurumunda gerçekleştirilecek.

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4'üncü maddesi, belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemlerine ilişkin hükümleri düzenliyor.

7 teşebbüsün sözlü savunma yapacağı toplantı çevrim içi izlenebilecek. Toplantıyı takip etmek isteyenlerin Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan katılım formunu doldurması gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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