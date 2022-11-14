  • BIST 4.560,32
  • Altın 1049.579
  • Dolar 18.6044
  • Euro 19.1229
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 11 °C
»

Yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü

Kayseri'de Ali Rıza Topçu (76), ağabeyi Abdullah Topçu'nun eşi Fatma Topçu'yu (73) çıkan tartışmada baltayla öldürdü. Olay sırasında kalp krizi geçiren Abdullah Topçu da hayatını kaybetti.
Yengesini baltayla öldürdü; olay yerindeki ağabeyi de kalp krizinden öldü

Olay, saat 11.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi 9'uncu Sokak'ta meydana geldi. Ali Rıza Topçu, ağabeyi Abdullah Topçu ile eşi Fatma Topçu'nun yaşadığı 2 katlı villaya geldi. Ali Rıza Topçu ile yengesi Fatma Topçu arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ali Rıza Topçu, eline geçirdiği balta ile yengesinin başına vurdu. Olayı gören ağabey Abdullah Topçu da kalp krizi geçirdi.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Topçu çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet şüphelisi Ali Rıza Topçu, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Topçu çiftinin cenazeleri otopsisi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 5 Afgan'ın sır ölümünde soruşturma sürüyor11 Kasım 2022 Cuma 14:48
  • Eskişehir merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 30 gözaltı11 Kasım 2022 Cuma 11:36
  • Ankara'da 500 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi09 Kasım 2022 Çarşamba 11:58
  • İstanbul'da sahte parfüm operasyonu09 Kasım 2022 Çarşamba 11:56
  • Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı09 Kasım 2022 Çarşamba 10:35
  • Adana'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 yaralı09 Kasım 2022 Çarşamba 00:00
  • Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı08 Kasım 2022 Salı 23:58
  • Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı08 Kasım 2022 Salı 23:58
  • 'Haraç' çetesine dava açıldı08 Kasım 2022 Salı 14:34
  • Ankara'daki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı08 Kasım 2022 Salı 11:10
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti