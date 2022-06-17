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Yengesini vuran kayınbirader tutuklandı

ZONGULDAK'ta, yengesi Nurten Demirbağ'ı (40) sokakta tabancayla vurarak yaralayan Namık Demirbağ (57), tutuklandı.
Yengesini vuran kayınbirader tutuklandı

Olay, dün akşam saatlerinde Birlik Mahallesi Hünkar Sokak'ta meydana geldi. Namık Demirbağ, sokaktaki merdivenlerde yengesinin eve gelmesini bekledi. Kayınbirader Namık, işten evine dönen Nurten Demirbağ'ın, yolunu kesti. Belinden tabancasını çıkaran Demirbağ, yengesi Nurten Demirbağ'a art arda ateş etti. Yaralanan kadın yere yığıldığında Namık Demirbağ, bu kez tabancanın kabzası ile başına vurdu. Silah seslerini duyarak gelen yeğen C.D. ise amcası Namık Demirbağ'ı, "Sen nasıl annemi vurursun" diyerek bıçakladı. Yaralanan Nurten Demirbağ ile Namık Demirbağ hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 

Tedavisinin ardından Namık Demirbağ üzerindeki kanlı gömlek ve pantolonla adliyeye sevk edildi. Namık Demirbağ mahkemedeki ifadesinde 2019 yılından bu yana aralarında husumet bulunduğunu, ustaların evinde boya yaptığı sırada Nurten Demirbağ’ın su döktüğünü, mutfak dolaplarının ve duvarlarının çamur olduğunu, başka bir zamanda ise yeni yıkanan halılarını balkona serdiğinde ise üzerine pis su döktüğünü, kız kardeşine hakaret ettiğini, evine güvenlik kamerası taktırmasının sorun olduğunu, aralarında münakaşalar yaşandığını söyledi. Sulh Ceza Hakimliği, Namık Demirbağ’ın tutuklanmasına karar verdi. Amcasını bıçaklayan C.D. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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