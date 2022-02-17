Yeni Aziz Sancarların yetişeceği eğitim kampüsü açıldı

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Ankara'da yapımı tamamlanan, içinde bilim ve sanat eğitim merkezi (BİLSEM), anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonu bulunan, Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın isminin verildiği eğitim kampüsü açıldı.

Bakanlık tarafından Çankaya ilçesi Alacaatlı Mahallesi'nde yapımı tamamlanan eğitim kampüsünün açılışına; Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ankara Valisi Vasip Şahin, okula adı verilen Prof. Dr. Aziz Sancar ve davetliler katıldı. Açılış töreni, Aziz Sancar'ın hayat hikayesi ve eğitim kampüsünün tanıtım filminin gösterilmesiyle başladı.

VARANK: VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Törende konuşan Bakan Varank, ülkelerin geleceğinin bilim ve teknolojide olduğunu belirterek, "Bunun bilincinde olarak biz de insan kaynağımızın gelişimini desteklemek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu noktada gençlerimizden ve öğretmenlerimizden isteğim TÜBİTAK'ı çok yakından takip etmeleri. Aziz hocamız da TÜBİTAK bursuyla ABD'ye giden bilim insanlarımızdan. Hocamız gitti ve orada büyük bir azimle çalışarak başarılı oldu. Biz araştırmacılarımızın bu örnekten ilham almasını çok önemsiyoruz. Bunun için TÜBİTAK'ta hocamızın ismiyle yeni bir burs programı başlattık. 'Aziz Sancar Doktora Sonrası Araştırma' bursu sayesinde genç araştırmacılarımız doktora sonrası çalışmalarını hocamızın akademik danışmanlığında ve onun araştırma laboratuvarında sürdürebilecek" dedi.

ÖZER: BURASI AZİZ SANCAR HOCAMIZA YAKIŞIR

Bakan Özer ise bakanlık olarak heyecan duydukları gün olduğunu kaydedip, "Bakanlığım döneminde, en keyif aldığım kararlardan bir tanesi bu kampüse Aziz Sancar hocamızın adını vermekti. Aslında bu okul yapıldığı zaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak kurgulanmıştı. Yan taraftaki okulda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin uygulama oteliydi. Burayı gezmeye geldiğim zaman dedim ki 'Burası Aziz Sancar hocamıza yakışır" diye konuştu.

Bakan Özer, son 20 yıl eğitimde büyük dönüşümlerin yaşandığını belirterek, "Okul öncesinden yükseköğretime kadar Anadolu'nun en ücra köşelerinde yeni Aziz Sancarları kazanmak ve onları eğitime dahil edebilmek için devasa eğitim seferberliğine tanıklık etti bu ülke. Okul sayıları, derslik sayıları, öğretmen sayıları inanılmaz derecede eğitim camiasının, toplumun yeterince idrak edemediği sayılara ulaştı. Son 19 yılda 200 binlerde olan derslik sayısı 800 binlere ulaştı. 500 bin olan öğretmen sayısı 1,2 milyona ulaştı. Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranında devasa rakamlara ulaştık" dedi.

ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

Törende ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesaj da okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajında şunlar kaydedildi:

"Açılışını yaptığımız Prof. Dr. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nün ülkemiz, milletimiz ve tüm öğrencilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Bilim alanında ülkemizin medar-ı iftiharlarından olan Prof. Dr. Aziz Sancar hocamıza programa teşrifleri dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. Hükümet olarak son 20 yılda eğitime yaptığımız yatırımların meyvelerini toplamaya başlayacağımız bir döneme girmiş bulunuyoruz. Ülkemiz 2023 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlerken, bilimde, kültürde, sanatta, sporda ve daha pek çok alanda çığır açan başarılara imza atacak kadroların yetiştirilmesi için de gereken altyapıyı kurmaktadır. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu modern kampüs, evlatlarımızın eğitimine verdiğimiz ehemmiyeti göstermenin yanı sıra Aziz Sancar hocamıza minnet duygularımızın da bir ifadesi niteliğindedir. 10 yıllar boyunca bu çatı altında eğitim-öğretim görecek çocuklarımız, tıpkı Aziz Sancar hocamız gibi alacakları Nobel Ödülleri ile milletimizi tarih sahnesinde en güzel şekilde temsil edeceklerdir. Bu temennilerle geleceğin Aziz Sancar’larını yetiştireceğine inandığım bu eğitim kampüsünün ülkemize kazandırılmasında emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyor. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum."

AZİZ SANCAR: TÜRK BİLİM İNSANLARI YETİŞTİRECEĞİM

Törenin sonunda konuşmasını yapmak için kürsüye çıkan Prof. Dr. Aziz Sancar ise dakikalarca ayakta alkışlandı. Prof. Dr. Sancar, birçok çalışmaya imza attığını ve bilim insanı yetiştirdiğini belirterek, "Fakat en fazla övündüğüm şey, Türkiye'ye ve Türk milletine olan aşkımı hiçbir zaman kaybetmedim. Her zaman kalbimde olmuştur. Bakan Mahmut Özer'i tanımıyordum, adını dahi duymamıştım. Türkiye'den telefon geldi ve benim adıma böyle büyük bir kampüs yapıldığını ve 'Açılışa gelir misin?' dediler. Bakan Özer, bunu benim amca çocuğum veya milletvekili olduğum için yapmadı, Türk dünyasına yaptığım hizmet için yaptı fakat bu benim için çok önemli. Tekrar teşekkür ederim. Bana verdiğiniz bu değere layık olmaya çalışacağım. Bu yaşımda bile bayağı işler yapabilirim. Türk bilim insanları yetiştirmeye çalışacağım. Böylelikle Türk dünyasına da inşallah borcumu öderim" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından kampüsün açılışı gerçekleştirildi.