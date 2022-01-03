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Yeni keşfin müjde tarihi belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız" ifadelerini kullandı
Yeni keşfin müjde tarihi belli oldu!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabı twitterdan yaptığı paylaşımda Karadeniz gazına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bir müjdeyi daha duyurdu.

Bakan Dönmez söz konusu paylaşımında, "Karadeniz gazında geri sayım..." sözleriyle yaptığı paylaşımda, "Nasipse inşallah önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde Sakarya Gaz Sahası'na komşu yeni bir alanda daha keşif amaçlı bir sondaj hazırlığı içindeyiz. Ümit ediyorum ki 2022'de de benzer bir müjdeyi halkımızla paylaşmış olacağız. Hedefimiz 2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz gazını vatandaşımızla buluşturmak. Şimdi orada geri sayım başladı, her gün bir gün eksiliyor." dedi.

BAKAN DÖNMEZ: ÖNÜMÜZDEKİ YIL KARADENİZ GAZI KULLANILIR HALE GELECEK

Öte yandan Bakan Dönmez, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükte, bu kapasitede tesis, sanırım Avrupa'da artık ilk sıralarda yer alacak bir tesistir. Son teknolojiyi kullanacağız. İnşallah Rabb'im nasip ederse artık 2022'deyiz. Önümüzdeki yılın diyelim ilk çeyreğinde bu gazı burada yakmış olacağız, hizmete alacağız. Sonra da ulusal iletim sistemimize bağlamak suretiyle artık yurdumuzun dört bir köşesinde Karadeniz gazı kullanılır hale gelecek. Hem halkımız hem devletimiz kazanacak. Herkes mutlu olacak. Projede emeği geçen başta TPAO çalışanları, yöneticileri olmak üzere yine onun iştiraki olan OTC'nin yöneticilerine ve çalışanlarına, yüklenici firmalara, taşeronlara, mühendislere, işçilere, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabb'im kazasız belasız zamanında bitirmeyi nasip etsin." ifadelerini kullanmıştı.

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