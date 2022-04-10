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Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında GZT Giresunspor deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi. Malatya ekibi, bitime 6 hafta kala küme düşmesi kesinleşti.
Yeni Malatyaspor Süper Lig'e veda eden ilk takım oldu

9. dakikada gelişen Öznur Kablo Yeni Malatyaspor atağında sağ kanattan Dicko'nun pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Okan Kocuk'un kucağında kaldı.

13. dakikada Chiquinho'nun ceza sahasına gönderdiği uzun topu kaleci Ertaç Özbir karşıladı. Mehmet Umut Nayir önüne düşen meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir'in solundan auta attı.

23. dakikada konuk ekip öne geçti. Chiquinho'nun sol kanattan kullandığı korner atışını kaleci Ertaç Özbir uzaklaştırdı. Traore, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

42. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Tetteh'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk kucağında kaldı.

45. dakikada Donsah'ın pasıyla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyuna döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

74. dakikada ceza yayı üzerinden Tetteh'in sert vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Okan Kocuk uzaklaştırdı.

75. dakikada Awuku'nun sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Tetteh topu daha müsait durumda bulunan Campi'ye göndermek istedi ancak araya giren kaleci Okan Kocuk topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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