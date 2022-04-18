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Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanının Sabri Çelik olduğunu açıkladı.
Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu!

TFF, MHK Başkanlığı için Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.

Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle: 

BAŞKAN
SABRİ ÇELİK

ÜYELER
MUHİTTİN BOŞAT
MURAT ILGAZ
EROL ERSOY
ORHAN ERDEMİR
İSMET ARZUMAN
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
İBRAHİM ÇINAR
DURSUN CUMALİ SUCU

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