Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu!

TFF, MHK Başkanlığı için Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi.
Sabri Çelik başkanlığında oluşturulan Merkez Hakem Kurulu şöyle:
BAŞKAN
SABRİ ÇELİK
ÜYELER
MUHİTTİN BOŞAT
MURAT ILGAZ
EROL ERSOY
ORHAN ERDEMİR
İSMET ARZUMAN
HİKMET ÖKSÜZOĞLU
İBRAHİM ÇINAR
DURSUN CUMALİ SUCU
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