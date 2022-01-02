  • BIST 1.857,65
  • Altın 780.22975
  • Dolar 13.3504
  • Euro 15.1109
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 7 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 2 °C
»

Yeni sezon perdeleri açılıyor

Büyükşehir Belediyesi Başkent Tiyatroları, 2022 yılında sanatseverlere perdelerini açıyor.   
Yeni sezon perdeleri açılıyor

Başkent Tiyatroları yeni yılda da birbirinden keyifli yetişkin ve çocuk oyunlarını ocak ayıdan itibaren tiyatroseverler için sahneleyecek. Pandemi nedeniyle daha önce ABB TV’de yayınlanan birçok oyun koronavirüs önlemleri alınarak Gençlik Parkı Necip Fazıl Sahnesi ve Büyük Sahne’de perde diyecek.

foto-4-001.jpeg

OCAK AYI ETKİNLİK TAKVİMİ
   Yıl boyunca 7’den 70’e tüm Ankaralıları tiyatro oyunlarıyla buluşturacak Başkent Tiyatroları, ocak ayı etkinlik takvimini açıkladı.

    2 Ocak 2022 tarihinden itibaren aralarında ücretsiz oyunların da yer aldığı birçok eseri tiyatorseverler için sahneleyecek olan Başkent Tiyatroları’nın ücretli oyunları için ise https://biletinial.com/ adresinden veya Kızılay Metro İstasyonu ile Gençlik Parkı Necip Fazıl Sahnesi gişesinden bilet satın alınabilecek. 

    Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı tarafından salon girişlerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında oyunları izleyemeye gelen tiyatroseverlerden yanlarında aşı kartı ya da son 48 saat içerisinde yapılmış RPC testini bulundurmaları istenecek.

foto-1-001.jpeg

   Gençlik Parkı Necip Fazıl Tiyatro Sahnesi ve Büyük Sahne’de ocak ayında şu oyunlar sahnelenecek:
-Bana Bir Masal Anlat (+4) (Necip Fazıl Sahnesi): 2-9-23 Ocak 2022 saat 11.00
 -Sinek Kadar Kocam Olsun Başımda Bulunsun (Büyük Sahne): 5-12-19-26 Ocak 2022 saat 20.00
-Bir Evlenme Teklifi/Ayı (Necip Fazıl Sahnesi): 6-20 Ocak 2022 saat 14.00
-Harikalar Mutfağı (+4) (Büyük Sahne): 8-20-22-30 Ocak 2022 saat 11.00
 -Gece Boyunca (Büyük Sahne): 8-20-22 Ocak 2022 saat 20.00
-Ayı/Kuğu Şarkısı (Necip Fazıl Sahnesi): 13-27 Ocak 2022 saat 14.00
-Bahar Noktası (Büyük Sahne-ücretsiz gösterim): 13-15-27-29 Ocak 2022 saat 20.00
-Otobüs Durağında 3 Bencil (Necip Fazıl Sahnesi): 15-29 Ocak 2022 saat 11.00

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gençler farklı meslek dallarından uzman kişilerle tanışıyor03 Ocak 2022 Pazartesi 00:15
  • Mamak'taki hayvanat bahçesi ikiz keçiler "ay" ve "yıldız" ile yeni yıla girdi02 Ocak 2022 Pazar 12:36
  • Güreş şampiyonuna hizmet ödülü01 Ocak 2022 Cumartesi 16:00
  • Kağıt krizi matbaacıları vurdu01 Ocak 2022 Cumartesi 15:00
  • Karadeniz Kültürü Altınordu’da gün yüzüne çıkarıldı01 Ocak 2022 Cumartesi 12:00
  • Yenimahalle Belediyesi'nde alt yapı hedefleri aşıldı01 Ocak 2022 Cumartesi 00:05
  • Sincan Belediyesi'nden ücretsiz yabancı dil kursu imkanı01 Ocak 2022 Cumartesi 00:04
  • Deniz dünyası öğrencileri ağırlıyor01 Ocak 2022 Cumartesi 00:03
  • Hayvan yetiştiricisi kadınlara destek01 Ocak 2022 Cumartesi 00:02
  • Altındağlı gençler Millet Kütüphanesi’nde01 Ocak 2022 Cumartesi 00:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti