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Yeni sosyal destek yardım paketi açıklandı! Ödemelerde de artış...İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni sosyal yardım miktarlarını açıkladı. Sosyal yardımlara 'Çocuk destek bileşeni' ismiyle yeni bir program dahil edildi. Aile destek programı ile doğalgaz desteklerinde ödeme miktarı da arttı.
Yeni sosyal destek yardım paketi açıklandı! Ödemelerde de artış...İşte detaylar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı’nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL’ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL’ye yükseltiyoruz” dedi. 

YENİ SOSYAL YARDIM PAKETİNİN DETAYLARI

Bakan Yanık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni sosyal yardım paketinin detaylarını paylaştı.

• Başlangıçta 450 TL – 650 TL olan ödeme tutarı 850 TL – 1.250 TL’ ye yükseltildi.

• ‘Çocuk Destek Bileşeni’ ismiyle yeni bir destek programa dahil edildi. Sosyal yardımlardan faydalanan ailelerdeki çocuklara ilişkin ilave aylık 350 TL ile 650 TL aralığında destek sağlanacak.  

• Türkiye Aile Destek Programına başvurusu kabul edilen ancak Elektrik Tüketim Desteği (ETD) alamayan hanelere ETD sağlanacak. Kw karşılığı destek verilecek (En fala 216 TL’ye kadar). Öte yandan hali hazırda Elektrik Tüketim Desteğimiz de devam ediyor. 

• Doğal gaz Tüketim Desteği’nde de tutar artırıldı. Mevcut 415- 1.150 TL olan destek miktarı 900 TL – 2.500 TL olacak şekilde düzenlendi.

• Başvurular e-devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılacak. 

• Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanma şartı: Hanede kişi başına düşen aylık gelirin, net asgari ücretin 1/3’ü yani; 1.833,45 TL’nin altında olması.

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