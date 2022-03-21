  • BIST 2.158,42
  • Altın 917.915
  • Dolar 14.8333
  • Euro 16.3936
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 3 °C
  • Konya -4 °C
»

Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri teçhizat desteğinde bulunacak

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'ya 5 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 3,45 milyon Amerikan doları) değerinde ölümcül olmayan askeri malzeme desteğinde bulunacaklarını bildirdi.
Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri teçhizat desteğinde bulunacak

Başbakanlığın resmi internet sitesinden yazılı açıklama yapan Başbakan Ardern, hafta sonunda Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal ile yaptığı telefon görüşmesinde gelen talep üzerine Ukrayna’ya çeşitli askeri malzemelerinden oluşan bir dizi savunma teçhizatı sağlayacaklarını duyurdu.

Ukrayna'yı desteklemek için 5 milyon Yeni Zelanda doları (yaklaşık 3,45 milyon Amerikan doları) değerinde öldürücü olmayan askeri malzeme yardımı yapılacağını vurgulayan Ardern, NATO'ya yönlendirilecek yardım malzemeleri arasında yakıt, kask, çelik yelek, kamuflaj yelekleri, iletişim ve askeri ilk yardım çantalarının bulunduğunu söyledi.

Başbakan Shmyhal ile yaptıkları görüşmede, Yeni Zelanda'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin süreceğini söylediğini aktaran Ardern, "Ukrayna'yı desteklemek için koordineli küresel çabada üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu destek, Ukrayna hükümetinden gelen özel taleplere cevap niteliğinde ve çatışmadakiler için en stratejik öneme sahip olduğu belirlenen malzemelere odaklanıyor.’" ifadelerini kullandı.

Yeni Zelanda, daha önce Ukrayna’ya 5 milyon Yeni Zelanda doları tutarında insani yardımda bulunacağını açıklamıştı.

Bugün açıklanan destekle birlikte Yeni Zelanda'nın Ukrayna’ya sağladığı toplam yardım miktarı 10 milyon Yeni Zelanda dolarına (Yaklaşık 7,6 milyon Amerikan doları) yükseldi.

Yeni Zelanda, Rusya'ya yönelik uyguladığı yaptırımlar kapsamında 364 siyasi ve askeri kişiyi seyahat yasağı listesine aldı. Varlıkların dondurulması da dahil olmak üzere, Ruslara ait deniz taşıtlarının ve uçakların Yeni Zelanda sınırlarına girmesinin yasaklanmasının yanı sıra yaptırım listesinde çok sayıda sivil isim ve kuruluş bulunuyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AFAD'ın mobil mutfak TIR'ı Ukrayna'ya ulaştı21 Mart 2022 Pazartesi 09:43
  • 4 gündür park halinde olan otomobilin bagajında ceset bulundu21 Mart 2022 Pazartesi 09:42
  • Niğde'de zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı21 Mart 2022 Pazartesi 09:40
  • ABD Başkanı Biden, Avrupa ziyaretine Polonya'yı ekledi21 Mart 2022 Pazartesi 09:36
  • Yeni Zelanda, Ukrayna'ya askeri teçhizat desteğinde bulunacak21 Mart 2022 Pazartesi 09:35
  • WSJ: ABD, Suudi Arabistan'a çok sayıda Patriot bataryası gönderdi21 Mart 2022 Pazartesi 09:34
  • Ukrayna, Kiev'deki alışveriş merkezine düzenlenen saldırıda 4 kişinin öldüğünü duyurdu21 Mart 2022 Pazartesi 09:34
  • Ukrayna, Rusya ile müzakerelerin 21 Mart'ta devam edeceğini duyurdu21 Mart 2022 Pazartesi 09:33
  • Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentte patlamalar olduğunu duyurdu21 Mart 2022 Pazartesi 09:27
  • Kayseri merkezli 4 ilde düzenlenen şafak operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı21 Mart 2022 Pazartesi 09:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti