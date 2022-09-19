Yenikent Maraşal Çakmak’ta icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Yenikent Maraşal Çakmak Mahallesi’nde zemin katta bulunan 45 metre karelik daire icra yoluyla satılıyor.
Yenikent Maraşal Çakmak’ta icradan satılık dairenin muhammen bedeli 115 bin TL.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi: 09.11.2022
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