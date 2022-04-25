  • BIST 2.470,71
  • Altın 909.113
  • Dolar 14.765
  • Euro 15.8594
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 17 °C
»

Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık daire

Ankara ilçesi Sincan’ın Yenikent bölgesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 124 metre kare 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık dairenin birinci satış ihalesi 26 Mayıs’ta…
Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Yenikent bölgesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 124 metre kare 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık dairenin birinci satış ihalesi 26 Mayıs’ta gerçekleşecek. 

Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli ise 360 bin TL.  

İlanın detayları için TIKLAYIN

sincan-yenikent-mustafa-kemal-icradan-satilik-daire.jpg

www.gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarsus Üniversitesi öğretim üyesi alacak22 Nisan 2022 Cuma 12:03
  • Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanı alacak22 Nisan 2022 Cuma 12:01
  • Yüksek İhtisas Üniversitesi akademik personel alacak22 Nisan 2022 Cuma 11:59
  • Keçiören Osmangazi’de mahkemeden satılık 3+1 daire21 Nisan 2022 Perşembe 10:05
  • Mamak Kusunlar’da icradan satılık küçük daire21 Nisan 2022 Perşembe 10:02
  • Jandarma Komutanlığı bulgur, makarna ve un alacak21 Nisan 2022 Perşembe 09:57
  • Mamak Misket’te icradan satılık daire20 Nisan 2022 Çarşamba 10:07
  • Polatlı Tigem garson ve pideci alıyor20 Nisan 2022 Çarşamba 10:02
  • TOKİ Kayseri ilçesi Melikgazi Erenköy’e millet bahçesi yaptırıyor20 Nisan 2022 Çarşamba 09:56
  • RTÜK uzman yardımcısı personel alıyor19 Nisan 2022 Salı 10:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti