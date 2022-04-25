Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Sincan’ın Yenikent bölgesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde 124 metre kare 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık dairenin birinci satış ihalesi 26 Mayıs’ta gerçekleşecek.
Yenikent Mustafa Kemal’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli ise 360 bin TL.
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