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Yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliğinde değişiklik

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında belirlenen YEK bedeline yerli aksam desteği eklendi.
Yenilenebilir enerji kaynakları yönetmeliğinde değişiklik

EPDK'nin, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmeliğe yeni bir madde eklendi. Eklenen madde kapsamında, 30 Haziran 2021 tarihinden sonra işletmeye giren ve YEKDEM'e kayıt olmayan üretim tesislerinde yerli aksam kullanılması halinde, söz konusu tesisin ilgili uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarı dikkate alınarak hesaplanan yerli aksam destek fiyatı YEK Bedeli olarak ilgili kişiye ödenecek.

Söz konusu maddede belirlenen bedel, yönetmelikte yapılan değişiklikle YEKDEM katılımcılarına her bir fatura dönemi için ödenecek YEK toplam bedeline ilave edilecek.

Kaynak: Haber Kaynağı
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