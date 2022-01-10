Yenilenebilir enerjili temiz Gölbaşı

Gölbaşı Belediyesi temiz bir dünya temiz bir Ankara ve Gölbaşı için kolları sıvadı.

Başkan Ramazan Şimşek temiz enerji noktasında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Dünyanın doğal kaynaklarının tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde su insanın yaşam unsuru olarak ön plana çıkıyor. Bu sebeple en modern uygulamalar içerisinde yer alan atık su sistemlerinin arasında bulunan gri su sistemleri oldukça önemli bir yerde duruyor. “Suyumuza sahip çıkma noktasında çok önemli bir projeye imza attık. Hayata geçirdiğimiz Gri Suların Geri Kazandırılması Projesi Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik” açıklamasında bulunan Ramazan Şimşek “Türkiye’de bir kişi günde ortalama 200 lt su tüketiyor. Bu 200 lt suyun 40 lt si tuvaletlere, %10 u bahçeye harcanıyor. Projemiz sayesinde; küvet, lavabo ve duştan gelen gri sular arıtılarak, yağmur suları ise depolanarak sulama, yıkama ve rezervuar suyu olarak kullanılıyor. Bu sayede ortalama olarak günde kişi başı 50 lt su tasarrufu sağlamış oluyoruz. Gri suların geri dönüşümü ile su tüketimi azalırken, tüketicinin cebine de olumlu yansıyor. Faturalarda yüzde 50’ye varan oranlarda düşüş sağlayan uygulamayla şebeke suyu dağıtım sistemi rahatlıyor ve atık su miktarı da düşmüş oluyor. Bu Türkiye’de ilk kez bir belediyenin hayata geçirdiği ve gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakmak için örnek bir proje” dedi.

Ramazan Şimşek diğer projelerini ise şu şekilde sıraladı:

Güneş enerjisi santralimiz ile kendi enerjimizi üreteceğiz

Güneş enerjisi temiz enerji kaynaklarının başında yer alıyor. Temiz enerjinin yaygınlaşması amacıyla çalışmalara devam ettik ve ediyoruz. Belediyemizin kendi ihtiyacı olan enerjiyi üretmesi ve Belediye bütçesine yılda yaklaşık 4.200.000 TL gelir sağlaması amacıyla güneş enerjisi santrali çalışmalarına başladık. Ayrıca sosyal hayatın önemli parçası olan, camilerimizi temiz enerji ile tanıştırmak, insanlarımızı bilinçlendirmek ve camilerimizde 24 saat boyunca kesintisiz hizmet sunabilmek amacıyla 54 mahallemizde 45 cami şadırvanına ve 5 kültür merkezine güneş enerjili su sistemi kuruldu.

GÖLBİS ile pedallar yeşile sürülüyor, doğa kazanıyor

Sağlıklı ve çevreci ulaşım şekli olan bisikletin kent içi kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla durmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu sene GÖLBİS projesine imza attık. Gölbaşı Belediyemiz tarafından işletilen Akıllı Bisiklet Projesi sistemi ile çevre dostu bir projemizi daha vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İstasyon ilk olarak Atatürk Sahil Park ve Vilayetler Evi’ne kuruldu. 56 km’lik bisiklet yolumuzu tamamladık. Amacımız istasyon sayımızı arttırmak. GÖLBİS sayesinde toplu ulaşım üzerindeki yükü azaltacak, trafiğin bir nebzede olsa hafiflemesine, daha çevreci bir ulaşım aracına vesile olacağız. Özellikle yerli ve yabancı turistler projemize bir hayli ilgi gösterdi.

Nisan 2020 yılında engelli vatandaşlarımızı düşünerek; engelsiz bir Gölbaşı olma yolunda pek çok adım attık. Bireysel farklılığı olan vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştıran işlere imza atarak; 4 farklı noktaya (Atatürk Sahil Parkı, Mevlâna Parkı, Hasvak Hastanesi Kampüs Alanı ve Zübeyde Hanım Kültür Merkezi şarj istasyonu kuruldu. Engelsiz oyun parklarının kurulumu içinde etüt çalışmalarına başladık.



Geri dönüşüme katkı sağlıyoruz

Doğadaki her atığı Fen İşleri Müdürlüğü atölyemizde sanata dönüştürüyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüz atık malzemeleri kullanarak yaptıkları dekoratif hediyelik eşyalarla dikkat çekici çalışmalara imza atıyor geri dönüşüme katkı sağlıyor. Bende emekleri ve çalışmaları sebebiyle kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum.

Gölbaşı’nın camileri ve kültür merkezleri güneş enerjisi ile ısınıyor

Gölbaşı’nda özellikle kış aylarında soğuk su ile abdest alan vatandaşların daha rahat ve üşümeden abdest alabilmeleri için Gölbaşı Belediyesi, Kültür Merkezlerine ve cami şadırvanlarına Güneş Enerjili su ısıtma sistemi yaptık. 54 mahallemizde 50 adet cami şadırvanına ve 5 kültür merkezimize güneş enerjili su ısıtma sistemi kurduk. Bu çalışmalarımızın Gölbaşı’nda yaygınlaşması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Camilerimize ibadetini yapmak için gelen herkes, özellikle kış aylarında erinmeden, üşenmeden, elini soğuk suya vurmadan sıcacık suyla abdestlerini alabiliyor. Bir yandan da vatandaşlarımızda çevre dostu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. Sosyal hayatın önemli bir parçası olan camileri yeşil enerjiyle tanıştırmayı, insanları bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Gölbaşı’nın parkları güneş enerjisi ile aydınlanacak

Bahçelievler mahallesi 281. Caddede 725 m2 parka 3 adet kamelya, 3 adet çöp kovası ve 6 adet güneş enerjili aydınlatma direğinin kurulumunun yaptık. Güneş enerjili aydınlatma direği sayesinde elektrikten %100 tasarruf sağlanıyor. Herhangi bir elektrik bağlantısı ve alt yapı gereksinimi olmadan aydınlatma direği güneş ışığını depo ediyor ve hava karardığı zaman direk aydınlatmaya başlıyor. Bu sayede 4 saatlik güneş ışığı deposu ile 24 saat aydınlık verebiliyor. Güneş enerjisi ile aydınlatma sağlayan direklerimiz sayesinde Gölbaşımızda tasarruf, insanlarımızda da çevre bilinci oluşturmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz daha çok alanda bu güneş enerjisi ile aydınlatma sisteminin kurulumunu sağlamak. Amacımız ise hem doğaya duyarlı hem de toplumsal duyarlılık odaklı bir Gölbaşı’nı gelecek nesillere bırakmak.